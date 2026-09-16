Müge Anlı'yı Çileden Çıkaran İddia: Elif Merve Yılmaz'a Konumculuk Tuzağı mı Kuruldu?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ankara Mamak'ta 25 Ocak 2021'de evinden çıkan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Aile, yıllardır süren arayışı Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranına taşıdı. Anne Esin Yılmaz, kızının yakın çevresinde 'konumculuk' adı verilen bir yöntemle para toplandığını öne sürdü. Programda ortaya atılan iddialar stüdyoda gerginliğe yol açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elif Merve Yılmaz, 16 yaşındayken 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'ta evinden çıktıktan sonra beş yıldır bulunamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anne Esin Yılmaz, kızının çevresinde konumculuk adı verilen bir yöntemle para toplandığını iddia etti.
Elif'i son gören taksici Ersin Solak, mesaj ve buluşma saatiyle ilgili birbirini tutmayan ifadeler verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın