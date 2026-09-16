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Müge Anlı'yı Çileden Çıkaran İddia: Elif Merve Yılmaz'a Konumculuk Tuzağı mı Kuruldu?

Müge Anlı'yı Çileden Çıkaran İddia: Elif Merve Yılmaz'a Konumculuk Tuzağı mı Kuruldu?

Atv Müge Anlı Kayıp Kız
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2026 - 13:59
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Ankara Mamak'ta 25 Ocak 2021'de evinden çıkan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Aile, yıllardır süren arayışı Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranına taşıdı. Anne Esin Yılmaz, kızının yakın çevresinde 'konumculuk' adı verilen bir yöntemle para toplandığını öne sürdü. Programda ortaya atılan iddialar stüdyoda gerginliğe yol açtı.

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Elif Merve Yılmaz, 16 yaşındayken 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'ta evinden çıktıktan sonra beş yıldır bulunamadı.

Elif Merve Yılmaz, 16 yaşındayken 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'ta evinden çıktıktan sonra beş yıldır bulunamadı.

Elif Merve Yılmaz'ın kaybolduğu gece taksiye bindiği ve ailesiyle bir daha görüşmediği biliniyor. Ailesi, kızlarını bulmak için yıllardır kamu kurumlarına başvurdu, sosyal medyada paylaşım yaptı ve sonunda Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı.

Anne Esin Yılmaz, ekranda kızının son günlerinde tanıdığı kişilerden şüphelendiğini anlattı. Programın konumculuk iddiasıyla gündeme gelmesinin ardından dosya yeniden mercek altına alındı; emniyetin soruşturması aradan geçen beş yıla rağmen hâlâ sonuçlanmış değil.

Anne Esin Yılmaz, kızının çevresinde konumculuk adı verilen bir yöntemle para toplandığını iddia etti.

Anne Esin Yılmaz, kızının çevresinde konumculuk adı verilen bir yöntemle para toplandığını iddia etti.

İddiaya göre Elif'in yakın çevresindeki Mikail İpek, Ceyda ve Bahar isimli gençler, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri belirli adreslere çağırıp orada para talep ediyordu. Anne Esin Yılmaz, bu düzenin kızının kayboluşuyla doğrudan bağlantılı olabileceğini savundu.

Ceyda'nın babası da programda söz alarak Mikail'in kızına silah doğrulttuğunu ve hamileyken şiddet uyguladığını öne sürdü. Mikail İpek'in cezaevinde olduğu belirtilirken bu iddiaların hiçbiri resmi makamlarca doğrulanmadı.

Elif'i son gören taksici Ersin Solak, mesaj ve buluşma saatiyle ilgili birbirini tutmayan ifadeler verdi.

Elif'i son gören taksici Ersin Solak, mesaj ve buluşma saatiyle ilgili birbirini tutmayan ifadeler verdi.

Ersin Solak, önce Elif'i beklediğini ama gelmediğini söyledi; telefon kayıtları gündeme gelince ise kızın kendisine mesaj attığını itiraf etti. Programa katılan gizli bir tanık, taksicinin 'hatırlamıyorum' diyerek konuyu geçiştirdiğini belirtti ve buluşma öncesindeki 15 dakikalık süreyle ilgili ayrıntılar aktardı.

Müge Anlı, çelişkileri art arda sıralayarak Ersin'e sert sorular yöneltti. 16 Eylül'deki canlı yayında bir izleyici, Elif'in gittiği iddia edilen konumda öldürülmüş olabileceğini öne sürdü; Ersin ise bu iddiadan haberi olmadığını savundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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