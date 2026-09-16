Müge Anlı'yı Çileden Çıkaran İddia: Elif Merve Yılmaz'a Konumculuk Tuzağı mı Kuruldu?

Elif Merve Yılmaz'ın kaybolduğu gece taksiye bindiği ve ailesiyle bir daha görüşmediği biliniyor. Ailesi, kızlarını bulmak için yıllardır kamu kurumlarına başvurdu, sosyal medyada paylaşım yaptı ve sonunda Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı.

Anne Esin Yılmaz, ekranda kızının son günlerinde tanıdığı kişilerden şüphelendiğini anlattı. Programın konumculuk iddiasıyla gündeme gelmesinin ardından dosya yeniden mercek altına alındı; emniyetin soruşturması aradan geçen beş yıla rağmen hâlâ sonuçlanmış değil.