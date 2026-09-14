Müge Anlı da Dahil Oldu: Türkiye 11 Aylık Büşra Bebeği Arıyor! Annesinden “Babası Bebeğimi Sattı” İtirafı

Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan ailenin çadırından kaybolduğu iddia edilen 11 aylık Büşra Balıkçı'nın aslında babası tarafından para karşılığında başka birine öne sürüldü. Olayın başından beri kızının kaybolduğunu savunan 27 yaşındaki anne Elif Balıkçı, jandarmadaki ikinci sorgusunda gerçeği daha fazla saklayamayarak her şeyi anlattı. Annenin ifadesine göre, tüm ekipleri günlerce seferber eden kayıp ihbarı başından sonuna kadar planlanmış bir oyundu. Hakkındaki bu ağır suçlamaları kesin bir dille reddeden baba Yusuf Balıkçı ise çocuğunun kaybolduğu yönündeki ilk senaryoda ısrar etmeyi sürdürüyor.