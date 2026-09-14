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Müge Anlı da Dahil Oldu: Türkiye 11 Aylık Büşra Bebeği Arıyor! Annesinden “Babası Bebeğimi Sattı” İtirafı

Müge Anlı da Dahil Oldu: Türkiye 11 Aylık Büşra Bebeği Arıyor! Annesinden “Babası Bebeğimi Sattı” İtirafı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.09.2026 - 12:26
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Sivas'ın Divriği ilçesinde dört gündür kayıp olarak aranan 11 aylık Büşra bebek soruşturmasında kan donduran bir gelişme yaşandı. Dağlık alanda günlerce süren yoğun arama çalışmalarının ardından anne, bebeğinin eşi tarafından para karşılığı verildiğini ve kayıp ihbarının tamamen bir kurgu olduğunu itiraf etti.

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Türkiye'nin günlerdir umutlu bir haber beklediği Sivas'taki Büşra bebek olayında soruşturmanın seyri tamamen değişti.

Türkiye'nin günlerdir umutlu bir haber beklediği Sivas'taki Büşra bebek olayında soruşturmanın seyri tamamen değişti.

Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan ailenin çadırından kaybolduğu iddia edilen 11 aylık Büşra Balıkçı'nın aslında babası tarafından para karşılığında başka birine öne sürüldü. Olayın başından beri kızının kaybolduğunu savunan 27 yaşındaki anne Elif Balıkçı, jandarmadaki ikinci sorgusunda gerçeği daha fazla saklayamayarak her şeyi anlattı. Annenin ifadesine göre, tüm ekipleri günlerce seferber eden kayıp ihbarı başından sonuna kadar planlanmış bir oyundu. Hakkındaki bu ağır suçlamaları kesin bir dille reddeden baba Yusuf Balıkçı ise çocuğunun kaybolduğu yönündeki ilk senaryoda ısrar etmeyi sürdürüyor.

Olayın aydınlatılmasındaki en büyük etken, arama kurtarma ekiplerinin detaylara gösterdiği dikkat oldu.

Olayın aydınlatılmasındaki en büyük etken, arama kurtarma ekiplerinin detaylara gösterdiği dikkat oldu.

Diyarbakır'dan bölgeye gelen ailenin 10 Eylül'deki ilk ihbarı üzerine AFAD, komando birlikleri, iz takip köpekleri ve yapay zeka destekli insansız hava araçlarıyla devasa bir arama başlatılmıştı. Çalışmalar sırasında çadırdan yaklaşık iki kilometre uzaklıkta küçük kıza ait bazı kıyafetler bulundu. Ancak bu elbiselerde vahşi bir hayvan saldırısına veya sürüklenmeye işaret edebilecek hiçbir yırtık, kan veya deformasyon izi olmaması, güvenlik güçlerinin şüphelerini ailenin üzerine çekti.

Kıyafetlerdeki bu mantıksız durumun ardından jandarma ekipleri, bebeğin kaçırılmış ya da para karşılığı verilmiş olabileceği ihtimaliyle düğmeye bastı.

Kıyafetlerdeki bu mantıksız durumun ardından jandarma ekipleri, bebeğin kaçırılmış ya da para karşılığı verilmiş olabileceği ihtimaliyle düğmeye bastı.

Soruşturma kapsamında anne, baba ve o gün yaylada bulunan bir veteriner hekimin de aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alındı. Güvenlik güçleri şu sıralar, olayın yaşandığı gün köyde düzenlenen bir yemek organizasyonu nedeniyle oluşan yoğun araç trafiğini mercek altına almış durumda. Bölgeden geçen tüm araçlar ve yol üzerindeki güvenlik kameraları saniye saniye inceleniyor. Giriş çıkışlara tamamen kapatılarak güvenlik çemberine alınan yayladaki incelemeler sürerken, gözaltındaki şüphelilerin Divriği Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin gündemine oturan konu Müge Anlı'da da işleniyor...

'11 aylık Büşra bebek 10 Eylül'de Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren Köyü'nden kayboldu. Kayıp Büşra bebek için başlatılan jandarma komando asayiş timleri ve AFAD ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları, iz takip köpekleri ve dronelar aracılığıyla havadan ve karadan aralıksız sürdürüldü. Bebeğin ailesinin rahat tavırları kuşku uyandırdı.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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