Müge Anlı da Dahil Oldu: Türkiye 11 Aylık Büşra Bebeği Arıyor! Annesinden “Babası Bebeğimi Sattı” İtirafı
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Sivas'ın Divriği ilçesinde dört gündür kayıp olarak aranan 11 aylık Büşra bebek soruşturmasında kan donduran bir gelişme yaşandı. Dağlık alanda günlerce süren yoğun arama çalışmalarının ardından anne, bebeğinin eşi tarafından para karşılığı verildiğini ve kayıp ihbarının tamamen bir kurgu olduğunu itiraf etti.
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Türkiye'nin günlerdir umutlu bir haber beklediği Sivas'taki Büşra bebek olayında soruşturmanın seyri tamamen değişti.
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Olayın aydınlatılmasındaki en büyük etken, arama kurtarma ekiplerinin detaylara gösterdiği dikkat oldu.
Kıyafetlerdeki bu mantıksız durumun ardından jandarma ekipleri, bebeğin kaçırılmış ya da para karşılığı verilmiş olabileceği ihtimaliyle düğmeye bastı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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