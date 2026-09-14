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Kıvanç Tatlıtuğ'un Evinde Çatıdan Düşen İşçi Yoğun Bakıma Alınmıştı: Avukatından İddialara Açıklama Geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Evinde Çatıdan Düşen İşçi Yoğun Bakıma Alınmıştı: Avukatından İddialara Açıklama Geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
14.09.2026 - 08:38
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Kıvanç Tatlıtuğ'un Göktürk'teki evinde temizlik yapan Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev çatıdan düşerek ağır yaralanmış ve yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından kazayla ilgili verilen ifadeler ve ortaya atılan sözleşme iddiası gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı olay ve konuya ilişkin iddialara yanıt verdi.

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bu kez başarılı oyunculuğu ya da ailesiyle değil, acı bir kazayla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bu kez başarılı oyunculuğu ya da ailesiyle değil, acı bir kazayla gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun Göktürk'teki evinde temizlik yapmak için bulunduğu belirtilen Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev, çatıdan düşerek ağır yaralandı. 31 Ağustos’ta meydana geldiği aktarılan olayın ardından Yangibayev hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kazanın ardından evdeki tadilat işlerini gerçekleştiren firma sahibi A.A. gözaltına alındı. A.A., ifadesinde Yangibayev’in kendi çalışanı olmadığını ve kendisine çatıya çıkması yönünde herhangi bir talimat vermediğini söyledi. Savcılık sorgusunun ardından A.A. serbest bırakıldı.

Ancak olayla ilgili dikkat çeken iddialar bununla sınırlı kalmadı. A.A., gözaltında bulunduğu sırada Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı olduğunu belirttiği İ.A.’nın kendisini ziyaret ettiğini ve üç sayfalık bir sözleşme imzalattığını öne sürdü.

A.A., sözleşmenin yalnızca ilk sayfasındaki “boya ve tadilat” ifadesini gördüğünü, daha sonra ise belgenin geçmiş tarihli olarak düzenlendiğini ve yaşanan kazanın sorumluluğunun kendisine yüklenmeye çalışıldığını düşündüğünü iddia etti.

A.A.’nın avukatı Fatma Uluca Telli ise yaşananların ardından savcılığa başvurdu. Kıvanç Tatlıtuğ ve avukatı İ.A. hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve söz konusu sözleşmenin aslının incelenmesinin talep edildiği iddia edildi.

Gündeme gelen iddiaların ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatından da konuyla ilgili açıklama geldi.

Gündeme gelen iddiaların ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatından da konuyla ilgili açıklama geldi.

Ateş Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Müvekkilimiz Kıvanç Tatlıtuğ’un evinin bahçesinde 31 Ağustos tarihinde meydana gelen kazaya ilişkin kamuoyuna yansıyan yanlış haberler nedeniyle, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Müvekkilimiz ve ailesinin şehir dışında bulunduğu dönemde evinin bahçesindeki tadilat ve inşaat işleri Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütülmüştür. Çalışmaların 4. gününde firma yetkilisi, yevmiye usulü çalışan bir kişiyi, müvekkilimin veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmaksızın çalışma alanına getirmiştir. Firma yetkilisi bu hususu emniyette verdiği ifadesinde de açıkça belirtmiştir. Konu ile ilgili müvekkilimiz hakkında yasa gereği bir soruşturma yürütülmemiştir. Müvekkilimiz, insani ve vicdani sorumluluk anlayışıyla olayın ilk gününden itibaren yaralanan kişinin ailesiyle iletişime geçmiş, hastane, bakım ve tedavi süreci ile masrafları ve yakınlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiştir. Bu ilgi ve desteği halen devam etmektedir. Firma yetkilisi, Atilla A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup hukuki süreç tarafımızca yakından takip edilmektedir. Söz konusu olaya sebebiyet verenler hakkında ayrıca şikayette bulunulacağını ve dava açılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ateş Hukuk Bürosu'

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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