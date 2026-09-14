Kıvanç Tatlıtuğ'un Evinde Çatıdan Düşen İşçi Yoğun Bakıma Alınmıştı: Avukatından İddialara Açıklama Geldi!
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Kıvanç Tatlıtuğ'un Göktürk'teki evinde temizlik yapan Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev çatıdan düşerek ağır yaralanmış ve yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından kazayla ilgili verilen ifadeler ve ortaya atılan sözleşme iddiası gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı olay ve konuya ilişkin iddialara yanıt verdi.
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bu kez başarılı oyunculuğu ya da ailesiyle değil, acı bir kazayla gündeme geldi.
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Gündeme gelen iddiaların ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatından da konuyla ilgili açıklama geldi.
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