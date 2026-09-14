Kıvanç Tatlıtuğ'un Evinde Çatıdan Düşen İşçi Yoğun Bakıma Alınmıştı: Avukatından İddialara Açıklama Geldi!

Ünlü oyuncunun Göktürk'teki evinde temizlik yapmak için bulunduğu belirtilen Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev, çatıdan düşerek ağır yaralandı. 31 Ağustos’ta meydana geldiği aktarılan olayın ardından Yangibayev hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kazanın ardından evdeki tadilat işlerini gerçekleştiren firma sahibi A.A. gözaltına alındı. A.A., ifadesinde Yangibayev’in kendi çalışanı olmadığını ve kendisine çatıya çıkması yönünde herhangi bir talimat vermediğini söyledi. Savcılık sorgusunun ardından A.A. serbest bırakıldı.

Ancak olayla ilgili dikkat çeken iddialar bununla sınırlı kalmadı. A.A., gözaltında bulunduğu sırada Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı olduğunu belirttiği İ.A.’nın kendisini ziyaret ettiğini ve üç sayfalık bir sözleşme imzalattığını öne sürdü.

A.A., sözleşmenin yalnızca ilk sayfasındaki “boya ve tadilat” ifadesini gördüğünü, daha sonra ise belgenin geçmiş tarihli olarak düzenlendiğini ve yaşanan kazanın sorumluluğunun kendisine yüklenmeye çalışıldığını düşündüğünü iddia etti.

A.A.’nın avukatı Fatma Uluca Telli ise yaşananların ardından savcılığa başvurdu. Kıvanç Tatlıtuğ ve avukatı İ.A. hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve söz konusu sözleşmenin aslının incelenmesinin talep edildiği iddia edildi.