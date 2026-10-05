The Vampire Diaries'ın Jeremy'siydi: Steven R. McQueen'ın Son Halindeki Değişim Şoke Etti!
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Bir döneme damgasını vuran The Vampire Diaries'ın Jeremy Gilbert'ı Steven R. McQueen, son haliyle gündemde. Dizinin başladığı yıllarda henüz 20'li yaşlarının başında olan ve gençlik hali hafızalarımıza kazınan McQueen, The Vampire Diaries oyuncularını yeniden bir araya getiren etkinliğe katıldı.
Aradan geçen yıllarda görünümü epey değişen oyuncunun özellikle aldığı kilolar dikkat çekti. Eski ve yeni görüntüleri yan yana gelince değişim çok daha belirgin hale geldi. Jeremy'yi bıraktığımız yerde sananlar için ufak çaplı bir şok yaşandı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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The Vampire Diaries denince Damon ve Stefan Salvatore kadar hafızalarımıza kazınan bir isim daha vardı: Elena'nın küçük kardeşi Jeremy Gilbert!
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The Vampire Diaries'ın ardından farklı projelerde izlediğimiz Steven R. McQueen, zaman içinde ekranlardan ve göz önünden epey uzaklaştı.
Steven R. McQueen'ın etkinlikten gelen son görüntüleri, Jeremy olarak hafızalarımıza kazınan halinden ne kadar değiştiğini gözler önüne serdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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