The Vampire Diaries'ın Jeremy'siydi: Steven R. McQueen'ın Son Halindeki Değişim Şoke Etti!

2009 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede tüm dünyada fenomen haline gelen The Vampire Diaries, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutamadığımız dizilerden. Ian Somerhalder'ın Damon'ı, Paul Wesley'nin Stefan'ı, Nina Dobrev'in Elena'sı derken Mystic Falls tayfasının neredeyse her bir üyesinin hayatımızda ayrı bir yeri oldu.

Bunlardan biri de Elena Gilbert'ın küçük kardeşi Jeremy Gilbert'a hayat veren Steven R. McQueen'dı. Dizi başladığında henüz 21 yaşında olan McQueen, ailesini kaybetmenin ağırlığını taşıyan sorunlu bir genç olarak hikâyeye dahil olmuştu. Vicki ve Anna'yla yaşadığı ilişkiler, Bonnie Bennett'la aşkı ve tabii ki Mystic Falls'un doğaüstü dünyasına giderek daha fazla çekilmesiyle Jeremy'nin hikâyesi sezonlar içerisinde epey değişti.

Başlangıçta her şeyden habersiz Elena'nın küçük kardeşiyken ilerleyen sezonlarda vampir avcısına dönüşmesiyle dizinin doğaüstü hikayesinin tam ortasına yerleşti. McQueen altıncı sezonda ana kadroya veda etse de Jeremy'yi tamamen bırakmadı. Dizinin finalinde yeniden karşımıza çıktı, daha sonra The Vampire Diaries evreninde geçen Legacies'te de rolünü kısa süreliğine tekrarladı.