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The Vampire Diaries'ın Jeremy'siydi: Steven R. McQueen'ın Son Halindeki Değişim Şoke Etti!

The Vampire Diaries'ın Jeremy'siydi: Steven R. McQueen'ın Son Halindeki Değişim Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
05.10.2026 - 20:43 Son Güncelleme: 05.10.2026 - 20:44
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Bir döneme damgasını vuran The Vampire Diaries'ın Jeremy Gilbert'ı Steven R. McQueen, son haliyle gündemde. Dizinin başladığı yıllarda henüz 20'li yaşlarının başında olan ve gençlik hali hafızalarımıza kazınan McQueen, The Vampire Diaries oyuncularını yeniden bir araya getiren etkinliğe katıldı. 

Aradan geçen yıllarda görünümü epey değişen oyuncunun özellikle aldığı kilolar dikkat çekti. Eski ve yeni görüntüleri yan yana gelince değişim çok daha belirgin hale geldi. Jeremy'yi bıraktığımız yerde sananlar için ufak çaplı bir şok yaşandı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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The Vampire Diaries denince Damon ve Stefan Salvatore kadar hafızalarımıza kazınan bir isim daha vardı: Elena'nın küçük kardeşi Jeremy Gilbert!

The Vampire Diaries denince Damon ve Stefan Salvatore kadar hafızalarımıza kazınan bir isim daha vardı: Elena'nın küçük kardeşi Jeremy Gilbert!

2009 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede tüm dünyada fenomen haline gelen The Vampire Diaries, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutamadığımız dizilerden. Ian Somerhalder'ın Damon'ı, Paul Wesley'nin Stefan'ı, Nina Dobrev'in Elena'sı derken Mystic Falls tayfasının neredeyse her bir üyesinin hayatımızda ayrı bir yeri oldu.

Bunlardan biri de Elena Gilbert'ın küçük kardeşi Jeremy Gilbert'a hayat veren Steven R. McQueen'dı. Dizi başladığında henüz 21 yaşında olan McQueen, ailesini kaybetmenin ağırlığını taşıyan sorunlu bir genç olarak hikâyeye dahil olmuştu. Vicki ve Anna'yla yaşadığı ilişkiler, Bonnie Bennett'la aşkı ve tabii ki Mystic Falls'un doğaüstü dünyasına giderek daha fazla çekilmesiyle Jeremy'nin hikâyesi sezonlar içerisinde epey değişti.

Başlangıçta her şeyden habersiz Elena'nın küçük kardeşiyken ilerleyen sezonlarda vampir avcısına dönüşmesiyle dizinin doğaüstü hikayesinin tam ortasına yerleşti. McQueen altıncı sezonda ana kadroya veda etse de Jeremy'yi tamamen bırakmadı. Dizinin finalinde yeniden karşımıza çıktı, daha sonra The Vampire Diaries evreninde geçen Legacies'te de rolünü kısa süreliğine tekrarladı.

The Vampire Diaries'ın ardından farklı projelerde izlediğimiz Steven R. McQueen, zaman içinde ekranlardan ve göz önünden epey uzaklaştı.

The Vampire Diaries'ın ardından farklı projelerde izlediğimiz Steven R. McQueen, zaman içinde ekranlardan ve göz önünden epey uzaklaştı.

McQueen, Jeremy macerasının ardından Chicago Fire kadrosuna katılarak Jimmy Borrelli karakterine hayat verdi. Sonraki yıllarda da çeşitli yapımlarda rol alsa da The Vampire Diaries dönemindeki kadar yoğun biçimde ekranlarda görmedik. Hal böyle olunca çoğumuzun zihnindeki Steven R. McQueen görüntüsü de hâlâ 2010'ların başındaki Jeremy haliyle kaldı.

Fakat The Vampire Diaries ekibini yeniden buluşturan Forever Mystic Falls Fan Meet etkinliği, dizinin hayranlarına yıllar sonra bol bol nostalji yaşattı. Ian Somerhalder, Paul Wesley ve Kat Graham gibi dizinin unutulmaz isimleriyle yeniden bir araya gelen McQueen da etkinlikte hayranlarının karşısına çıktı.

Ve Steven R. McQueen'ı uzun zamandır yakından takip etmeyenler için esas sürpriz tam da burada geldi.

Steven R. McQueen'ın etkinlikten gelen son görüntüleri, Jeremy olarak hafızalarımıza kazınan halinden ne kadar değiştiğini gözler önüne serdi.

Steven R. McQueen'ın etkinlikten gelen son görüntüleri, Jeremy olarak hafızalarımıza kazınan halinden ne kadar değiştiğini gözler önüne serdi.

Bugün 38 yaşında olan oyuncunun özellikle aldığı kilolarla fiziksel görünümünün yıllar içerisinde epey değiştiği dikkat çekti. The Vampire Diaries'ın ilk yıllarından, özellikle de 2010 civarındaki görüntüleriyle bugünkü hali yan yana getirildiğinde aradaki değişim çok daha belirgin hale geldi.

Sosyal medyada da McQueen'ın son görüntüleri kısa sürede konuşulmaya başladı. Yıllardır Jeremy'nin genç ve oldukça ince haliyle hatırlanan oyuncunun değişimi bazı kullanıcıları şoke etti.

The Vampire Diaries 2009 yılında başladığında Steven R. McQueen henüz 21 yaşındaydı. Bugün ise 38 yaşında. Biz Jeremy'yi hala Mystic Falls'ta vampir peşinde koşan haliyle hatırlıyoruz ama aradan neredeyse 17 yıl geçti...

Sanırsak bu görüntüler biraz da bize zamanın acımasızlığını hatırlattığı için şoke etti. 😅

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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