Bu sorunun ölçülmüş bir cevabı yok, elimizde yalnız tuzun bilinen etkileri var. Tatlı su 0 derecede donarken deniz suyu yaklaşık eksi 2 derecede donuyor. Deniz suyu donarken tuzun büyük bölümü suda kalıyor, bir kısmı da buzun içindeki küçük ceplerde hapsoluyor. Buzun altındaki su böylece daha tuzlu oluyor. Soğuk ve tuzlu su daha yoğun olduğu için dibe çöküyor, derin okyanus akıntılarını da bu çöküş başlatıyor. Tuzsuz bir okyanusta denizlerin daha kolay donacağı, akıntıların ve iklimin değişeceği, tuzlu suya uyum sağlamış canlıların zorlanacağı düşünülebilir.