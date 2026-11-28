Denizler Neden Tuzlu? Yağmurdan Su Altı Volkanlarına Tuzun Yolu ve Tuzsuz Bir Okyanus Senaryosu
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Nehirler okyanuslara her yıl yaklaşık 4 milyar ton çözünmüş tuz taşıyor. Denizin tuzlu tadı, bu tuzun milyonlarca yıl boyunca suda birikmesinden geliyor.
1. Tuzun asıl kaynağı karadaki kayalar.
2. Deniz suyundaki tuzun ağırlıkça yaklaşık yüzde 85'i klorür ve sodyum.
3. Okyanus tabanındaki sıcak su bacaları da denize mineral katıyor.
4. Su altı volkanları mineralleri doğrudan suya bırakıyor.
5. Karadeniz'in yüzeyi okyanusların yaklaşık yarısı kadar tuzlu.
6. Denizler tuzsuz olsaydı ne olurdu? Bu kısım tahmin.
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