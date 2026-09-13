"Ben Bunları Aynı Kişi Sanıyordum!": Yıllardır İnatla Birbirine Karıştırılan O Ünlüler!

Özellikle dizi ve film dünyasında öyle isimler var ki birini ekranda görünce diğerinin adını söylüyor, oyuncu kadrosuna bakınca da “Bir dakika, bu o değil miydi?” diye kısa süreli bir aydınlanma yaşıyoruz. Saç, göz, yüz hatları derken bazen gerçekten birbirlerine benziyorlar, bazen de ortada öyle aman aman bir benzerlik olmadığı halde biz nedense onları kafamızda aynı kişi olarak eşleştirmişiz. Üstelik bu yanılgıyı yıllarca hiç sorgulamadan sürdürenlerimiz de az değil. 😂

X'te bir kullanıcının yaptığı paylaşım da tam olarak bu toplu kafa karışıklığının fitilini ateşledi. Kullanıcının birbirine benzettiği iki ünlü ismi yıllarca aynı kişi sandığını itiraf etmesinin ardından yorumlar kısa sürede “Ben de yıllardır şu ikisini aynı kişi sanıyorum!” itiraflarıyla doldu.

Meğer hepimizin zihninde oyuncu kadrosunu gizlice paylaşan birileri varmış! Gelin, paylaşımın ardından kullanıcıların yıllardır aynı kişi zannettiklerini itiraf ettiği ünlülere beraber bakalım.