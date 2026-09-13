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"Ben Bunları Aynı Kişi Sanıyordum!": Yıllardır İnatla Birbirine Karıştırılan O Ünlüler!

"Ben Bunları Aynı Kişi Sanıyordum!": Yıllardır İnatla Birbirine Karıştırılan O Ünlüler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.09.2026 - 21:00
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X'te gündem olan bir paylaşımın ardından herkes yıllardır aynı kişi sandığı ya da isimlerini inatla birbirine karıştırdığı ünlüleri sıralamaya başladı. Bazı eşleşmeler gerçekten “Bu ikisi farklı insan mıydı?” dedirtirken, bazılarıysa benzerlikten çok toplu bir kafa karışıklığı yaşadığımızı kanıtladı. 

Gelin, sosyal medyanın yıllardır birbirinden ayıramadığı o ünlülere birlikte bakalım!

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Bazı ünlüler birbirine benziyor, bazılarıysa beynimizde yıllardır tek bir kişi olarak hayatına devam ediyor!

Bazı ünlüler birbirine benziyor, bazılarıysa beynimizde yıllardır tek bir kişi olarak hayatına devam ediyor!

Özellikle dizi ve film dünyasında öyle isimler var ki birini ekranda görünce diğerinin adını söylüyor, oyuncu kadrosuna bakınca da “Bir dakika, bu o değil miydi?” diye kısa süreli bir aydınlanma yaşıyoruz. Saç, göz, yüz hatları derken bazen gerçekten birbirlerine benziyorlar, bazen de ortada öyle aman aman bir benzerlik olmadığı halde biz nedense onları kafamızda aynı kişi olarak eşleştirmişiz. Üstelik bu yanılgıyı yıllarca hiç sorgulamadan sürdürenlerimiz de az değil. 😂

X'te bir kullanıcının yaptığı paylaşım da tam olarak bu toplu kafa karışıklığının fitilini ateşledi. Kullanıcının birbirine benzettiği iki ünlü ismi yıllarca aynı kişi sandığını itiraf etmesinin ardından yorumlar kısa sürede “Ben de yıllardır şu ikisini aynı kişi sanıyorum!” itiraflarıyla doldu.

Meğer hepimizin zihninde oyuncu kadrosunu gizlice paylaşan birileri varmış! Gelin, paylaşımın ardından kullanıcıların yıllardır aynı kişi zannettiklerini itiraf ettiği ünlülere beraber bakalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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