"Ben Bunları Aynı Kişi Sanıyordum!": Yıllardır İnatla Birbirine Karıştırılan O Ünlüler!
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X'te gündem olan bir paylaşımın ardından herkes yıllardır aynı kişi sandığı ya da isimlerini inatla birbirine karıştırdığı ünlüleri sıralamaya başladı. Bazı eşleşmeler gerçekten “Bu ikisi farklı insan mıydı?” dedirtirken, bazılarıysa benzerlikten çok toplu bir kafa karışıklığı yaşadığımızı kanıtladı.
Gelin, sosyal medyanın yıllardır birbirinden ayıramadığı o ünlülere birlikte bakalım!
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Bazı ünlüler birbirine benziyor, bazılarıysa beynimizde yıllardır tek bir kişi olarak hayatına devam ediyor!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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