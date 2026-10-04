Venüs Retrosunda Cüzdanına Dikkat Etmesi Gereken 5 Burç

Venüs denince akla önce aşk geliyor ama bu gezegenin daha az konuşulan bir görevi daha var: o da para. Ne kazandığımız, neye harcadığımız ve neyi değerli bulduğumuz da Venüs'ün alanına giriyor. 3 Ekim'de Akrep burcunda geri harekete başlayan Venüs, 25 Ekim'de Terazi'ye dönüyor ve 14 Kasım'a kadar retroda kalacak.

Bu dönemde para çoğu zaman yeni hedeflere değil, eskiye akabiliyor. Unutulan bir borç kapıyı çalabiliyor, iptal etmeyi düşündüğünüz bir abonelik kartınızdan çekilmeye devam ediyor ya da 'bir zamanlar çok istediğim' dediğiniz bir ürün için bir anda cüzdanı açabiliyorsunuz. Bazı burçlar için ise bu etki çok daha belirgin olacak.

İşte Venüs retrosunda cüzdanına dikkat etmesi gereken burçlar!