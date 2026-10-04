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Venüs Retrosunda Cüzdanına Dikkat Etmesi Gereken 5 Burç

Venüs Retrosunda Cüzdanına Dikkat Etmesi Gereken 5 Burç

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 12:45
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Venüs denince akla önce aşk geliyor ama bu gezegenin daha az konuşulan bir görevi daha var: o da para. Ne kazandığımız, neye harcadığımız ve neyi değerli bulduğumuz da Venüs'ün alanına giriyor. 3 Ekim'de Akrep burcunda geri harekete başlayan Venüs, 25 Ekim'de Terazi'ye dönüyor ve 14 Kasım'a kadar retroda kalacak.

Bu dönemde para çoğu zaman yeni hedeflere değil, eskiye akabiliyor. Unutulan bir borç kapıyı çalabiliyor, iptal etmeyi düşündüğünüz bir abonelik kartınızdan çekilmeye devam ediyor ya da 'bir zamanlar çok istediğim' dediğiniz bir ürün için bir anda cüzdanı açabiliyorsunuz. Bazı burçlar için ise bu etki çok daha belirgin olacak.

İşte Venüs retrosunda cüzdanına dikkat etmesi gereken burçlar!

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Venüs retrosu parayı neden etkiliyor?

Venüs retrosu parayı neden etkiliyor?

Astrolojide Venüs, değer verdiğimiz her şeyi temsil ediyor: İlişkilerimiz kadar gelirimiz, harcama alışkanlıklarımız ve kendimize biçtiğimiz değer de bu gezegene bağlı. Venüs geri gittiğinde bu alanlarda yeni bir şey başlatmaktan çok, geçmişte kalan hesapları kapatmak ön plana çıkıyor.

Retronun ilk yarısında Venüs'ün Akrep'te olması ortak parayı, kredileri ve borçları hassaslaştırıyor. 25 Ekim'den sonra Terazi'ye geçtiğinde ise konu adalete ve dengeye kayıyor: Kim neyi ödüyor, hesaplar gerçekten eşit mi? Retro 14 Kasım'da bitse de etkilerinin tamamen çekilmesi Aralık ortasını bulabiliyor.

Terazi: Kendinizi ödüllendirirken bütçeyi unutmayın

Terazi: Kendinizi ödüllendirirken bütçeyi unutmayın

Yönetici gezegeniniz Venüs, retronun ilk yarısını gelirinizi ve harcamalarınızı yöneten Akrep burcunda geçiriyor. Bu da özellikle 'bunu hak ettim' diyerek yaptığınız harcamaların kontrolden çıkabileceği anlamına geliyor. Moral bozukluğunu bir alışverişle düzeltmeye çalışmak, ay sonunda daha büyük bir stresle sonuçlanabilir.

Yine de bu dönemin size önemli bir fırsatı var: Emeğinizin karşılığını gerçekten alıp almadığınızı sorgulamak. Maaşınızı, ücretlerinizi ya da yaptığınız işin piyasadaki değerini bir kenara not edin. 14 Kasım'dan sonra bu notlar, kendinizi çok daha güçlü bir şekilde savunmanızı sağlayacak.

Koç: Borç vermeden önce iki kez düşünün

Koç: Borç vermeden önce iki kez düşünün

Venüs'ün Akrep'teki retrosu, haritanızda ortak paranın ve borçların alanını hareketlendiriyor. Kredi kartı ekstresinde fark etmediğiniz bir kalem, partnerinizle aranızdaki ortak giderler ya da yıllar önce verdiğiniz bir borç yeniden gündeminize gelebilir. Geçmişte kapandığını düşündüğünüz bir ödeme bile kapınızı çalabilir.

Aceleci yapınız bu dönemde size pahalıya patlayabilir. Birine 'sonra ödersin' diyerek para vermek ya da hızlıca kredi çekmek yerine, mevcut borçlarınızı tek tek listeleyin. Retro sonuna kadar eski hesapları kapatmaya odaklanırsanız, Kasım'ın ortasından itibaren çok daha rahat nefes alacaksınız.

Boğa: Ortaklıklarda hesabı kitabı net tutun

Boğa: Ortaklıklarda hesabı kitabı net tutun

Venüs'ün yönettiği bir burç olarak güzel ve kaliteli şeylere zaafınız zaten biliniyor. Retro döneminde bu zaaf, 'nasılsa uzun süre kullanırım' diyerek yapılan pahalı alışverişlere dönüşebilir. Özellikle Akrep, sizin için ilişkilerin ve ortaklıkların alanı olduğu için partnerinizle ya da bir iş ortağınızla aranızdaki para meseleleri de masaya gelebilir.

Kimin hangi gideri üstlendiği, ortak bir hesaba kimin ne kadar katkı yaptığı gibi konuları belirsiz bırakmayın. 25 Ekim'den sonra ise günlük harcamalarınız öne çıkıyor: Küçük ama düzenli çıkan abonelikleri, kullanmadığınız üyelikleri gözden geçirmek için tam zamanı.

Başak: Unuttuğunuz bir alacak geri dönebilir

Başak: Unuttuğunuz bir alacak geri dönebilir

Başak için retronun asıl etkisi 25 Ekim'den sonra hissediliyor. Venüs geri giderken gelirinizi ve kaynaklarınızı temsil eden Terazi burcuna dönüyor. Bu da geçmişte bırakılan bir para konusunun yeniden açılacağı anlamına geliyor. Henüz yapılmamış bir iade, tahsil edilmemiş bir alacak ya da ertelenmiş bir ödeme bu dönemde karşınıza çıkabilir.

Her kuruşun hesabını tutmayı seven Başak için iyi haber şu: Bu retro, kaçırdığınız küçük kalemleri yakalamak için ideal. Ancak 'bu fırsat bir daha gelmez' diye düşündüğünüz indirimlere kapılmamaya dikkat edin. Retroda yapılan alışverişlerin bir kısmı, Aralık'ta iade kuyruğunda bitebilir.

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Yay: Görünmeyen giderler bütçeyi sessizce eritebilir

Yay: Görünmeyen giderler bütçeyi sessizce eritebilir

Yay için Akrep, haritanın en gizli köşesini temsil ediyor. Venüs'ün retrosu bu yüzden büyük bir harcamadan çok, fark etmeden biriken küçük giderlerle kendini gösterebilir. Gece yarısı verilen siparişler, 'bir kahveden ne olur' denilen harcamalar ya da kimseye söylemediğiniz bir alışveriş, ay sonunda beklemediğiniz bir tabloya dönüşebilir.

25 Ekim'den sonra ise sosyal çevreniz devreye giriyor. Arkadaşlarla yapılan planlarda hesabı ödemeyi üstlenmek ya da grup tatilleri için erken ödemeler yapmak bütçenizi zorlayabilir. Cömertliğiniz güzel ama bu dönemde 'herkes kendi hesabını ödesin' demekten çekinmeyin.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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