article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
2026 Bitmeden Kalbi Aşkla, Cüzdanı Parayla Dolacak 4 Burç!

2026 Bitmeden Kalbi Aşkla, Cüzdanı Parayla Dolacak 4 Burç!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 10:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Büyük umutlarla başladığımız 2026 yılında yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. 2026 yılı, astrolojik açıdan dolu dolu geçti. Tutulmalar, retrolar, gezegen hareketleri tüm burçları etkisi altına aldı. Kimi bu hareketlerden olumlu etkilendi, kimi de olumsuz. Peki şimdi, 2026'nın sonuna yaklaşırken hangi burçlar şanslı?

Merak etmeyin, uzun süredir umduğunu bulamayan burçların şansları dönüyor. 2026, bitmeden önce son bir kez yüzümüze gülüyor. Özellikle 4 burç, hem aşk hem de para konusunda şansı bulacak!

İşte 2026 bitmeden parayı ve aşkı bulacak burçlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akrep

Akrep

Gezegenlerin güçlü konumu, 2026’nın son aylarına girerken hayatınızdaki tüm tıkanıklıkları açmaya kararlı görünüyor. Maddi anlamda sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin verdiğinizde, gizli kalmış fırsatları kolayca fark edeceksiniz. Sadece biraz cesur ve kararlı olmalısınız. Cüzdanınızdaki bu hareketlilik size büyük bir özgüven kazandıracak. Kazandığınız özgüven, hayatınızın diğer alanlarında da sizi etkileyecek.

Aşk hayatınızda adeta bir mıknatıs gibi çekim hissedeceksiniz. Geçmişin yüklerini geride bırakıp kalbinizi tamamen yeni bir heyecana açmanız gerekiyor. Bu süreçte, ruh eşinizle karşılaşmanız an meselesi. Mevcut ilişkinizde ise tutku tavan yapacak, partnerinizle birlikte hem duygusal hem de finansal anlamda geleceğe dönük dev adımlar atacaksınız. Birbirinize güveniniz tam olduğu sürece, sizin atlatamayacağınız bir problem yok!

Boğa

Boğa

2026 yılı bitmeden gökyüzü sizin için hem aşk hem de maddi konularda adeta altın bir çağın kapılarını aralıyor. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün cömert desteğiyle, özellikle iş ve finans hayatınızda uzun süredir emek verdiğiniz projelerin meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Yaptığınız planlar tıkır tıkır işleyecek, beklenmedik primler, karlı yatırımlar veya maaş artışları cüzdanınızı dolduracak. 

Aşk hayatınızda ise güven ve tutkunun ön planda olduğu yepyeni bir dönem başlıyor. Eğer bekarsanız, bu dönemde kalbinizi çalan ve hayatınıza ortak olan biriyle tanışabilirsiniz. İlişkiniz varsa aranızdaki bağın hiç olmadığı kadar güçlendiğini görecek ve ciddi adımlar atmayı değerlendireceksiniz.

Aslan

Aslan

2026'nın sonu yaklaşırken Aslan burçları olarak ışıltınızla girdiğiniz her ortamı aydınlattığınız bir döneme giriyorsunuz. Bu yılı kapanış yapmadan önce sahnenin tam ortasında yerinizi alacaksınız. Kariyerinizde atacağınız cesur adımlar ve liderlik yetenekleriniz sayesinde büyük meblağlarda kazançlar elde edebilirsiniz. Fakat bu sözlerimize güvenip çalışmayı bırakmayın. O zaman hayalleriniz, sadece hayal olarak kalmaya devam edecektir.

Aşk hayatınızda da ateşli ve tutkulu gelişmelerin kapıda olduğunu söyleyelim. Kalbinizi hızla çarptıracak, sizi her anlamda besleyecek ve vizyonunuza ortak olacak güçlü bir partnerle yollarınız kesişebilir. Mevcut ilişkinizde ise romantik jestler ve sürpriz seyahatlerle aşkınız adeta ikinci baharını yaşayacak. Şanslı bir dönemdesiniz!

Terazi

Terazi

Estetik ve uyumun temsilcisi olarak, 2026 bitmeden hem maddi hem de manevi anlamda aradığınız o büyük dengeye kavuşuyorsunuz. Finansal evinizde gerçekleşen olumlu etkileşimler, beklediğiniz bir mirası, ortaklıktan gelecek yüksek bir kazancı işaret ediyor. Bu dönemde parlamanızı sağlayacak yaratıcı fikirler bulabilirsiniz.

Aşk hayatınızda da romantizm zirveye tırmanacak. Sosyal çevrenizin genişlemesiyle birlikte gireceğiniz yeni ortamlarda, aklınızı başınızdan alacak biriyle tanışabilirsiniz. Bu kişi size adeta bir prens/prenses gibi hissettirecek. Öte yandan devam eden ilişkinizde süregelen sorunlar da tek tek çözüme kavuşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın