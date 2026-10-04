Pandemide Kısalan İnsan Ömrü Yeniden Uzadı: Hayatımızın Son 10 Yılı Sağlık Sorunlarıyla Geçiyor
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Pandemi yıllarında dünya genelinde kısalan ortalama ömür, yeniden eski seviyesine yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2 Ekim'de yayımladığı Küresel Sağlık Tahminleri, insanların artık 2019'dakine neredeyse eşit sürede yaşadığını ortaya koydu. Ancak tablo her açıdan iç açıcı değil. Hayatın sağlıklı geçen kısmı aynı hızla toparlanmazken ölümlerin büyük bölümü artık kalp hastalığı, diyabet ve demans gibi kronik rahatsızlıklardan kaynaklanıyor.
Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü
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Pandemide 71,5 yıla düşen ortalama ömür 73,3 yıla çıktı
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Dünyadaki ölümlerin yüzde 74'ü artık bulaşıcı olmayan hastalıklardan
Demans, ölüm nedenleri arasında 19. sıradan 5. sıraya yükseldi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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