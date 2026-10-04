Pandemide Kısalan İnsan Ömrü Yeniden Uzadı: Hayatımızın Son 10 Yılı Sağlık Sorunlarıyla Geçiyor

DSÖ verilerine göre dünyada doğan bir bebeğin ortalama yaşam beklentisi 2019'da 73,4 yıldı. Koronavirüs salgınının en ağır dönemi olan 2021'de bu rakam 71,5 yıla kadar geriledi. Yani pandemi, küresel ölçekte neredeyse iki yıllık ömrü kısa sürede silmiş oldu.

Yeni tahminler toparlanmanın beklenenden hızlı geldiğini gösteriyor. 2023 itibarıyla küresel ortalama yaşam süresi 73,3 yıla çıktı ve pandemi öncesindeki seviyenin yalnızca 0,1 yıl gerisinde kaldı.

Asıl dikkat çeken ayrıntı ise 'sağlıklı yaşam süresi' olarak adlandırılan ölçüt. İnsanların hastalık ya da engellilik yaşamadan geçirdiği yılları hesaplayan bu gösterge 2023'te 62,8 yıl olarak ölçüldü. Bu rakam 2019'un hâlâ 0,4 yıl altında. Basit bir hesapla, ortalama bir insan hayatının son 10 yılından fazlasını çeşitli sağlık sorunlarıyla geçiriyor.

DSÖ Veri, Dijital Sağlık, Analitik ve Yapay Zekâ Departmanı Direktörü Dr. Alain Labrique, daha uzun yaşamanın halk sağlığı açısından bir başarı olduğunu, ancak artık asıl meselenin bu yılların sağlıklı geçmesini sağlamak olduğunu vurguladı.