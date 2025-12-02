onedio
Ne Karadeniz Ne Ege! Türkiye'de Yaşam Süresi En Uzun Şehirler Belli Oldu: Zirvedeki Şehir Herkesi Şaşırttı

Ne Karadeniz Ne Ege! Türkiye’de Yaşam Süresi En Uzun Şehirler Belli Oldu: Zirvedeki Şehir Herkesi Şaşırttı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.12.2025 - 08:30

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre, Türkiye’de doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak hesaplandı. Kadınlarda bu süre 81,1 yıl olurken, erkeklerde 75,6 yıl olarak ölçüldü. Böylece kadınların erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığı ortaya çıktı. Öte yandan Türkiye’de yaşan süresinin en uzun olduğu şehirler de belli oldu. Listenin zirvesindeki şehir, ne Karadeniz’den ne de Ege’den…

İl bazında yapılan değerlendirmede, bazı şehirlerde ortalama yaşam süresinin ülke ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıktığı görüldü.

İl bazında yapılan değerlendirmede, bazı şehirlerde ortalama yaşam süresinin ülke ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıktığı görüldü.

Verilere göre Muğla, Gümüşhane, Tunceli, Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize gibi illerde ortalama yaşam süresi 80 yıl ve üzerine çıktı. Bu iller, “en uzun ömürlü” şehirler arasında yer aldı. Diğer yandan bazı illerde ortalama yaşam süresinin 77–78 yıl bandında seyrettiği görüldü.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi en yüksek şehirler:

TÜİK verilerine göre Türkiye’de ortalama yaşam süresi en yüksek şehirler:

Kadın ve erkek yaşam beklentilerinin ayrı ayrı değerlendirildiği listede birinci sıraya yerleşen il Tunceli oldu. Sessiz yaşam ritmi, temiz hava, doğal beslenme alışkanlıkları ve düşük stres seviyesi sayesinde kent, Türkiye’nin en uzun ömürlü nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde yaşam beklentisi 78,3 yıla çıktı. Bu artış, nüfusun genel sağlık koşullarındaki iyileşmeye işaret ediyor.

