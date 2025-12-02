Ne Karadeniz Ne Ege! Türkiye’de Yaşam Süresi En Uzun Şehirler Belli Oldu: Zirvedeki Şehir Herkesi Şaşırttı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre, Türkiye’de doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak hesaplandı. Kadınlarda bu süre 81,1 yıl olurken, erkeklerde 75,6 yıl olarak ölçüldü. Böylece kadınların erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığı ortaya çıktı. Öte yandan Türkiye’de yaşan süresinin en uzun olduğu şehirler de belli oldu. Listenin zirvesindeki şehir, ne Karadeniz’den ne de Ege’den…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İl bazında yapılan değerlendirmede, bazı şehirlerde ortalama yaşam süresinin ülke ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıktığı görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TÜİK verilerine göre Türkiye’de ortalama yaşam süresi en yüksek şehirler:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın