Ne Karadeniz Ne Ege! Türkiye’de Yaşam Süresi En Uzun Şehirler Belli Oldu: Zirvedeki Şehir Herkesi Şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre, Türkiye’de doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak hesaplandı. Kadınlarda bu süre 81,1 yıl olurken, erkeklerde 75,6 yıl olarak ölçüldü. Böylece kadınların erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığı ortaya çıktı. Öte yandan Türkiye’de yaşan süresinin en uzun olduğu şehirler de belli oldu. Listenin zirvesindeki şehir, ne Karadeniz’den ne de Ege’den…