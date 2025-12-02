Bu Kahveye Dikkat Edin! Kahve İçen Bir Kişinin Kalbi Durdu, Entübe Edildi: Uzmanlardan Kahve Uyarısı Geldi
Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, 'Sosyal medyada ‘doğal’ veya ‘tamamen bitkisel’ ifadeleriyle pazarlanan zayıflama ürünleri ciddi sağlık riskleri taşıyor. 32 yaşındaki bir vatandaş, ‘zayıflama kahvesi’ kullandıktan sonra kalp durması nedeniyle entübe edildi' uyarısında bulundu.
Türk Eczacılar Birliği’nin sosyal medya hesabından, "doğal ve bitkisel" adı altında satılan ürünlerine ilişkin uyarıda bulunuldu.
