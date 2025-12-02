onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bu Kahveye Dikkat Edin! Kahve İçen Bir Kişinin Kalbi Durdu, Entübe Edildi: Uzmanlardan Kahve Uyarısı Geldi

Bu Kahveye Dikkat Edin! Kahve İçen Bir Kişinin Kalbi Durdu, Entübe Edildi: Uzmanlardan Kahve Uyarısı Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.12.2025 - 07:32 Son Güncelleme: 02.12.2025 - 09:28

Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, 'Sosyal medyada ‘doğal’ veya ‘tamamen bitkisel’ ifadeleriyle pazarlanan zayıflama ürünleri ciddi sağlık riskleri taşıyor. 32 yaşındaki bir vatandaş, ‘zayıflama kahvesi’ kullandıktan sonra kalp durması nedeniyle entübe edildi' uyarısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk Eczacılar Birliği’nin sosyal medya hesabından, "doğal ve bitkisel" adı altında satılan ürünlerine ilişkin uyarıda bulunuldu.

Türk Eczacılar Birliği’nin sosyal medya hesabından, "doğal ve bitkisel" adı altında satılan ürünlerine ilişkin uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Sağlığın kısa yolu yoktur. Sosyal medyada ‘doğal’ veya ‘tamamen bitkisel’ gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler, metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla ciddi sağlık riskleri taşıyor. Son örnek: 32 yaşındaki bir vatandaşımız, ‘zayıflama kahvesi’ kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildi. Bitkisel veya çay-kahve şeklinde tanıtılan ürünler zararsız değildir. İnternetteki ‘kolay çözüm’, ‘sihirli formül’ ve sağlık beyanı vaatleri yanıltıcıdır. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalıdır. Sağlığınızı riske atmayın: Bu ürünleri sadece hekim ve eczacı danışmanlığıyla kullanın. '

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın