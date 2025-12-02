onedio
2 Aralık Salı Hava Durumu: Kar Yağışı Türkiye’ye Geldi! Meteoroloji İki Bölge İçin Kar Yağışı Uyarısı Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.12.2025 - 07:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu’da kar beklenirken, Marmara ve Ege'de sis görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceğini bildirdi.

Meteoroloji uyarı yaptı: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Hakkari ve Şırnak hariç) Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Sivas ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ve Ege kıyıları ile yurdun iç kesimlerde pus, yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
