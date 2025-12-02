2 Aralık Salı Hava Durumu: Kar Yağışı Türkiye’ye Geldi! Meteoroloji İki Bölge İçin Kar Yağışı Uyarısı Yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu’da kar beklenirken, Marmara ve Ege'de sis görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceğini bildirdi.
Meteoroloji uyarı yaptı: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
