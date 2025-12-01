1 Aralık MasterChef'te İkinci Ceket Sahibini Buldu: MasterChef İkinci Ceketi Kim Giydi?
MasterChef Türkiye'de şampiyon birkaç gün sonra belli olacak. Büyük final öncesi şef ceketleri sahiplerini bulmaya başladı. İlk ceketi Çağatay'ın kazanmasının ardından, Sezer, Özkan, Hakan, Mert, Gizem, Sümeyye ve Barış ikinci ceket için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Şampiyonun belli olacağı haftada MasterChef'te ikinci ceketin sahibi kim oldu?
İşte, MasterChef ikinci ceketi kim giydi sorusunun cevabı...
MasterChef Türkiye'de ilk ceketi giyen Çağatay oldu.
MasterChef'te ikinci ceketin sahibi Sezer oldu.
