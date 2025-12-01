onedio
1 Aralık MasterChef'te İkinci Ceket Sahibini Buldu: MasterChef İkinci Ceketi Kim Giydi?

1 Aralık MasterChef'te İkinci Ceket Sahibini Buldu: MasterChef İkinci Ceketi Kim Giydi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
TV Editörü
02.12.2025 - 00:14

MasterChef Türkiye'de şampiyon birkaç gün sonra belli olacak. Büyük final öncesi şef ceketleri sahiplerini bulmaya başladı. İlk ceketi Çağatay'ın kazanmasının ardından, Sezer, Özkan, Hakan, Mert, Gizem, Sümeyye ve Barış ikinci ceket için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Şampiyonun belli olacağı haftada MasterChef'te ikinci ceketin sahibi kim oldu?

İşte, MasterChef ikinci ceketi kim giydi sorusunun cevabı...

MasterChef Türkiye'de ilk ceketi giyen Çağatay oldu.

MasterChef Türkiye'de ilk ceketi giyen Çağatay oldu.

Sezon boyu başarılı bir performans sergileyen ve favorilerden biri olan Çağatay, final haftasında ilk ceketin sahibi oldu. Sezer, Özkan, Hakan, Mert, Gizem, Sümeyye ve Barış ise ikinci ceketi kazanabilmek için birbirleriyle mücadele etti.

MasterChef'te ikinci ceketin sahibi Sezer oldu.

MasterChef'te ikinci ceketin sahibi Sezer oldu.

İkinci turda önde giden Sümeyye bu akşamın favorisi olarak görülüyordu. Osman Şef'in tabağına en yakın tabağı yapmaya çalışan yarışmacılar bu turun sonunda da puan aldılar. İkinci ceketin sahibi 49,5 puan alan Sezer oldu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
