Final Kararlarının Ardından Sezonun En Kısa Süren Dizisi Belli Oldu
2025-2026 sezonu televizyon ekranlarında geçmişe döndüğümüz zamanlardan biri oldu. En son pandemi döneminde yaşanan iki dizinin aynı anda 15+ reyting alması olayı bu sezon yeniden yaşanıyor. En az 3 dizi de reytinglerde 10+ olma yolunda ilerliyor. Ancak reytinglerde geride kalan pek çok dizi de ekrana veda ediyor.
Çarpıntı, Kral Kaybederse, Bereketli Topraklar, Aynadaki Yabancı, Ben Onun Annesiyim, Can Borcu ve Aşk ve Gözyaşı dizilerinden hangisi en erken final kararı aldı? İşte detaylar...
Bu sezon ekranlardaki reyting yarışı geçmiş sezonlara oranla daha yoğun ve güçlü geçiyor.
Çarpıntı, Kral Kaybederse, Bereketli Topraklar, Aynadaki Yabancı, Ben Onun Annesiyim, Can Borcu ve Aşk ve Gözyaşı dizileri final kararı aldı.
