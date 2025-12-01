onedio
Final Kararlarının Ardından Sezonun En Kısa Süren Dizisi Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.12.2025 - 18:23

2025-2026 sezonu televizyon ekranlarında geçmişe döndüğümüz zamanlardan biri oldu. En son pandemi döneminde yaşanan iki dizinin aynı anda 15+ reyting alması olayı bu sezon yeniden yaşanıyor. En az 3 dizi de reytinglerde 10+ olma yolunda ilerliyor. Ancak reytinglerde geride kalan pek çok dizi de ekrana veda ediyor.

Çarpıntı, Kral Kaybederse, Bereketli Topraklar, Aynadaki Yabancı, Ben Onun Annesiyim, Can Borcu ve Aşk ve Gözyaşı dizilerinden hangisi en erken final kararı aldı? İşte detaylar...

Bu sezon ekranlardaki reyting yarışı geçmiş sezonlara oranla daha yoğun ve güçlü geçiyor.

Özellikle Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in farklı günlerde yayınlanmalarına rağmen aralarındaki rekabet haftaya damga vuruyor. Sezon rekoru hangi diziden gelecek merak ediliyor.

Çarpıntı, Kral Kaybederse, Bereketli Topraklar, Aynadaki Yabancı, Ben Onun Annesiyim, Can Borcu ve Aşk ve Gözyaşı dizileri final kararı aldı.

Reytinglerde istenen başarıyı yakalayamayan 7 dizi daha şimdiden final kararı aldı. Ancak daha final yapması beklenen diziler de var... Sezon içinde şu ana kadar en erken final yapan dizi belli oldu.

Ben Onun Annesiyim dizisi 4. bölümüyle ekrana veda ederek en erken final yapan dizi oldu. Bereketli Topraklar 5 bölüm, Aynadaki Yabancı ve Aşk ve Gözyaşı 7, Çarpıntı ise 13 bölüm sürdü.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
