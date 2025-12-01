onedio
Uzak Şehir Rakibine Yenildi: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Uzak Şehir Rakibine Yenildi: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.12.2025 - 15:29

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya ve Halef: Köklerin Çağrısı geçtiğimiz haftanın en çok izlenen yapımları arasında yine adından söz ettirdi. Özellikle Taşacak Bu Deniz ile Uzak Şehir arasındaki rekabet bu hafta daha da belirginleşti. Geçen hafta iki kategoride zirvede yer alan Uzak Şehir bu kez ikinci sıraya düştü. Taşacak Bu Deniz, iddialı bir çıkış yaptı. Gelin detaylara geçelim!

Sezonun açık ara en çok izlenen, reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’di.

Ancak Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz’in başlamasıyla birlikte Uzak Şehir’in tahtı sallanmaya başladı. Total grubunda Uzak Şehir yer alsa da AB ve ABC1’in en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz oldu. Üstelik Taşacak Bu Deniz bir önceki hafta yalnızca AB’de rakibini geçebilmişti. Seyirciler iki kategorideki yükselişi görünce Total grubundaki rekabet için heyecanlandı.

İşte haftanın en çok izlenen dizileri 👇

Total:

AB:

ABC1:

  • Taşacak Bu Deniz

  • Uzak Şehir

  • Eşref Rüya

  • Güller ve Günahlar

  • Kızılcık Şerbeti

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
