Uzak Şehir Rakibine Yenildi: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya ve Halef: Köklerin Çağrısı geçtiğimiz haftanın en çok izlenen yapımları arasında yine adından söz ettirdi. Özellikle Taşacak Bu Deniz ile Uzak Şehir arasındaki rekabet bu hafta daha da belirginleşti. Geçen hafta iki kategoride zirvede yer alan Uzak Şehir bu kez ikinci sıraya düştü. Taşacak Bu Deniz, iddialı bir çıkış yaptı. Gelin detaylara geçelim!