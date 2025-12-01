onedio
Reyting Yarışı Acımadı: Yeni Sezonda Peş Peşe Final Kararı Veren Diziler

Elif Sude Yenidoğan
01.12.2025 - 15:12

Yeni sezon büyük bir heyecanla başlamıştı ancak ekranlarda beklenmedik bir tablo oluştu. Birçok yapım izleyici karşısına çıktı ancak reyting yarışında tutunamadı. Bazı diziler başladığı hızla vedaya hazırlanırken, bazıları birkaç bölüm sonra ekrandan tamamen silindi. İşte bu sezonun en kısa soluklu ve erken final yapan dizileri…

Sonbahar sezonu birçok yapım için beklendiği gibi gitmedi. Yeni başlayan dizilerden bazıları reyting yarışında geri kalınca kanallar hızlı kararlar almak zorunda kaldı.

İzleyici ilgisinin düşük olması erken final söylentilerini artırdı ve sonunda resmi açıklamalar peş peşe geldi. 

Çarpıntı, 7 Aralık’ta yayımlanacak 13. bölümüyle ekrana veda edeceğini açıkladı. Sezona iddialı başlayan yapım, beklentilerin altında kalınca yolun sonu göründü. Bir diğer ayrılık haberi ise Kral Kaybederse dizisinden geldi. Yapım, 9 Aralık’ta yayınlanacak 30. bölümüyle final kararı aldı.

Ekrana yeni adım atan Bereketli Topraklar ise yalnızca 5 bölüm dayanabildi.

Aynadaki Yabancı’nın ekran macerası da uzun sürmedi ve 7. bölümle noktalandı. Sezonun en kısa ömürlü işlerinden biri de Ben Onun Annesiyim oldu; dizi 4. bölümde final yaptı. Can Borcu ise ikinci sezonunda aradığını bulamadı. 23. bölümde başlayan sezon, 28. bölümle sessizce kapandı. Aşk ve Gözyaşı da listeye eklendi ve toplam 7 bölüm sürebildi.Yapımcılar ise yeni projeler için hazırlıklarını hızlandırmış durumda.

