Reyting Yarışı Acımadı: Yeni Sezonda Peş Peşe Final Kararı Veren Diziler

Aynadaki Yabancı’nın ekran macerası da uzun sürmedi ve 7. bölümle noktalandı. Sezonun en kısa ömürlü işlerinden biri de Ben Onun Annesiyim oldu; dizi 4. bölümde final yaptı. Can Borcu ise ikinci sezonunda aradığını bulamadı. 23. bölümde başlayan sezon, 28. bölümle sessizce kapandı. Aşk ve Gözyaşı da listeye eklendi ve toplam 7 bölüm sürebildi.Yapımcılar ise yeni projeler için hazırlıklarını hızlandırmış durumda.