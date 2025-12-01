Ekranda Yaprak Dökümü Sürüyor: Bir Dizi Daha Reyting Kurbanı Oldu ve Final Kararı Aldı

Dizi geçtiğimiz hafta 12. bölümüyle izleyiciyle buluştu ancak Total grubunda 10., AB’de 17., ABC1’de ise 11. sırada kaldı; bu sonuçlar yapımcı ekibi alarma geçirdi. Uzun süredir düşen izlenme oranları, sürdürülebilirliği zora soktu. Ekip ve kanal yapılan değerlendirmede, hikayeyi uzatmanın hem yaratıcı hem ekonomik anlamda riskli olacağı kararını verdi.