Ekranda Yaprak Dökümü Sürüyor: Bir Dizi Daha Reyting Kurbanı Oldu ve Final Kararı Aldı
Star TV’de yayınlanan “Çarpıntı” dizisi bu hafta ekranlara veda edecek. Reytinglerde yaşanan düşüş, yapım ekibini “devam mı, final mi?” sorusuyla karşı karşıya bırakmıştı. Dün akşam yayınlanan bölümün reyting sonuçları final kararı için önem taşıyordu. Son gelen veriler, dizinin 13. bölümle noktalanacağı kararını getirdi. İşte detaylar…
Başrollerini Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert’in paylaştığı yapım, yeterli izleyici sayısına ulaşamadı.
Final bölümü olarak planlanan 13. bölümün yayın tarihi 7 Aralık Pazar olarak açıklandı.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
