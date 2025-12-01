onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ekranda Yaprak Dökümü Sürüyor: Bir Dizi Daha Reyting Kurbanı Oldu ve Final Kararı Aldı

Ekranda Yaprak Dökümü Sürüyor: Bir Dizi Daha Reyting Kurbanı Oldu ve Final Kararı Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.12.2025 - 12:05

Star TV’de yayınlanan “Çarpıntı” dizisi bu hafta ekranlara veda edecek. Reytinglerde yaşanan düşüş, yapım ekibini “devam mı, final mi?” sorusuyla karşı karşıya bırakmıştı. Dün akşam yayınlanan bölümün reyting sonuçları final kararı için önem taşıyordu. Son gelen veriler, dizinin 13. bölümle noktalanacağı kararını getirdi. İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başrollerini Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert’in paylaştığı yapım, yeterli izleyici sayısına ulaşamadı.

Başrollerini Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert’in paylaştığı yapım, yeterli izleyici sayısına ulaşamadı.

Dizi geçtiğimiz hafta 12. bölümüyle izleyiciyle buluştu ancak Total grubunda 10., AB’de 17., ABC1’de ise 11. sırada kaldı; bu sonuçlar yapımcı ekibi alarma geçirdi. Uzun süredir düşen izlenme oranları, sürdürülebilirliği zora soktu. Ekip ve kanal yapılan değerlendirmede, hikayeyi uzatmanın hem yaratıcı hem ekonomik anlamda riskli olacağı kararını verdi.

Final bölümü olarak planlanan 13. bölümün yayın tarihi 7 Aralık Pazar olarak açıklandı.

Final bölümü olarak planlanan 13. bölümün yayın tarihi 7 Aralık Pazar olarak açıklandı.

Başarılı kadroya rağmen beklentiyi yakalayamayan yapım, izleyicide “keşke böyle bitmese” hissi bıraktı. Sosyal medyada final haberi hemen yankı buldu; izleyiciler veda mesajları paylaştı. Diziyi yakından takip edenler, 13. bölümde nasıl bir kapanış yapılacağını ve karakterlerin akıbetini merakla bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın