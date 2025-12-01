Hülya Avşar’ın Başrolündeki Liliyar Dizisine 5 Yeni Oyuncu Daha Katıldı!

Birçok yapım ve kanal yeni dizi hazırlığında. Güz sezonunda birbirinden iddialı diziler izleyici karşısına çıktı. Duyurulan dizilerden kimileri hala yayınlanmadı. Şimdiyse sıra 2026’da başlaması planlanan dizilere geldi. ATV’de yayınlanacak olan Liliyar da onlardan biri. Liliyar’ın oyuncu seçmeleri sürerken 5 isim daha netleşti. Gelin birlikte bakalım!

Kaynak: Birsen Altuntaş