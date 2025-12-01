onedio
Hülya Avşar’ın Başrolündeki Liliyar Dizisine 5 Yeni Oyuncu Daha Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
01.12.2025 - 09:48

Birçok yapım ve kanal yeni dizi hazırlığında. Güz sezonunda birbirinden iddialı diziler izleyici karşısına çıktı. Duyurulan dizilerden kimileri hala yayınlanmadı. Şimdiyse sıra 2026’da başlaması planlanan dizilere geldi. ATV’de yayınlanacak olan Liliyar da onlardan biri. Liliyar’ın oyuncu seçmeleri sürerken 5 isim daha netleşti. Gelin birlikte bakalım!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Fikret Kuşkan ve Hülya Avşar’ın başrolündeki dizi için hazırlıklar sürüyor.

Projenin tüm detayları için ekip titizlikle çalışıyor. Baba Yapım imzalı dizide yönetmen Ali Balcı. Dizinin adı şimdilik Liliyar ancak değişeceği gündemde. Şimdiye kadar netleşen isimler Hülya Avşar, Levent Ülgen, Erkan Can, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Lara Aslan ve Taha Baran Özbek şeklindeydi.

Şimdiyse 5 oyuncu daha kadroda!

Türkü Turan dizide Seray Çalışkan karakterini canlandıracak ve Tülin’in kız kardeşi olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Selin Işık ise hikayede Rana Aydan rolüyle yer alacak. Özlem Başkaya, Karanoğlu Konağı’nda yıllardır görev yapan Şermin karakterine hayat verecek. Fatih Doğan, başrol Ali’nin en yakın dostu Üveys olarak kadroda bulunurken, Timur Ölkebaş da Koray’ın şoförü rolüyle dizide boy gösterecek.

