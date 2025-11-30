Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'den Dizideki Kızı Gökçe Bahadır Hakkında Sitem Dolu İtiraf!

Fahriye Evcen için, 'Yok' diyen ve konuyu değiştirerek 'Bennu Yıldırımlar vardır, benim canım. O muhteşem bir kardeşimizdir.' açıklamasında bulunan Halil Ergün, Gökçe Bahadır için sitem dolu ifadeler kullandı.

'Gökçe'yi de görmedim bir daha. Evlendirdik onu. Birinci evliliğinde ben ona çok öncülük yaptım, gittim istedim bile yani anne babasından. Sonra bir daha çalıştı herhalde, diziler yapıyor galiba' diyerek Gökçe Bahadır'la Yaprak Dökümü ve Ali Sunal'la olan birinci evliliğin ardından tamamen koptuklarını dile getirdi.