Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'den Dizideki Kızı Gökçe Bahadır Hakkında Sitem Dolu İtiraf!

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'den Dizideki Kızı Gökçe Bahadır Hakkında Sitem Dolu İtiraf!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.11.2025 - 19:37

Bir dönemin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, dizide kızı Leyla'yı canlandıran Gökçe Bahadır hakkında buram buram sitem kokan bir itirafta bulundu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü'nün "Ali Rıza Bey"i Halil Ergün'ü tanımayan yoktur.

Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü'nün "Ali Rıza Bey"i Halil Ergün'ü tanımayan yoktur.

Efsane dizi Yaprak Dökümü'nün hafızalara kazınan efsane finalinde bitmek bilmeyen dertten ve tasadan ölen ailenin babası Ali Rıza Bey'i canlandıran Halil Ergün, yılların ustası. 

Son dönemlerde de oldukça aktif! Birkaç aydır birçok programda denk geldiğimiz ve her röportajıyla bir şekilde gündeme oturmayı başaran Halil Ergün, bu sefer de Selen Görgüzel'in YouTube'daki yeni programı Cam Masa'nın konuğu oldu.

Halil Egün'e Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın kendisini hiç arayıp aramadığını sorulan programda sürpriz bir itiraf aldı.

Halil Egün'e Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın kendisini hiç arayıp aramadığını sorulan programda sürpriz bir itiraf aldı.

Fahriye Evcen için, 'Yok' diyen ve konuyu değiştirerek 'Bennu Yıldırımlar vardır, benim canım. O muhteşem bir kardeşimizdir.' açıklamasında bulunan Halil Ergün, Gökçe Bahadır için sitem dolu ifadeler kullandı.

'Gökçe'yi de görmedim bir daha. Evlendirdik onu. Birinci evliliğinde ben ona çok öncülük yaptım, gittim istedim bile yani anne babasından. Sonra bir daha çalıştı herhalde, diziler yapıyor galiba' diyerek Gökçe Bahadır'la Yaprak Dökümü ve Ali Sunal'la olan birinci evliliğin ardından tamamen koptuklarını dile getirdi.

İşte o anlar:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
