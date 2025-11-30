Vücudunu Shoplayınca Duvarları Yamultan Demet Akalın’ın Koridor Performansı Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu!

Yazım ve imla hatalarıyla her seferinde herkesi güldürmeyi başaran, açıklamaları ve polemikleriyle gündemden bir an olsun düşmeyen Demet Akalın, 2 gün önce LVBEL C5 ile yeni şarkısı 'Beni Unutma'yı çıkarmıştı.

48 saat içerisinde birçok müzik listesinde zirveye tırmanmayı başaran Demet Akalın, 'Beni Unutma'ya özel bir koridor performansı sergiledi.