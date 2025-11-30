Vücudunu Shoplayınca Duvarları Yamultan Demet Akalın’ın Koridor Performansı Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu!
Demet Akalın, yeni şarkısı 'Beni Unutma'ya özel koridor akımına katıldı! Ebru Gündeş'in başlattığı, otel koridorlarında yürürken çıplak sesle şarkı söyleme akımının Demet versiyonunda ayarı kaçan photoshop ve yamulan duvarlar dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz haftalarda Ebru Gündeş, sosyal medyada yeni bir akımın başlamasına vesile oldu, belki denk gelmişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugüne kadar nerede kaldı diyorduk ki bir koridor akımı videosu da Demet Akalın'dan geldi.
Konser vereceği otelin koridorlarında, çıplak sesle "Beni Unutma"yı söyleyen Demet Akalın'ın videosunda dikkat çeken detay "duvarlar" oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın