Vücudunu Shoplayınca Duvarları Yamultan Demet Akalın’ın Koridor Performansı Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu!

Vücudunu Shoplayınca Duvarları Yamultan Demet Akalın'ın Koridor Performansı Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
30.11.2025 - 18:04

Demet Akalın, yeni şarkısı 'Beni Unutma'ya özel koridor akımına katıldı! Ebru Gündeş'in başlattığı, otel koridorlarında yürürken çıplak sesle şarkı söyleme akımının Demet versiyonunda ayarı kaçan photoshop ve yamulan duvarlar dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz haftalarda Ebru Gündeş, sosyal medyada yeni bir akımın başlamasına vesile oldu, belki denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz haftalarda Ebru Gündeş, sosyal medyada yeni bir akımın başlamasına vesile oldu, belki denk gelmişsinizdir.

Bir boşanma daha yaşayan ve eşinden boşandıktan sonraki ilk konserinden önce otel koridorunda yürüyerek şov bir 'Gidiyor Gönlümün Efendisi' performansı sergilemişti.

Ebru Gündeş'i hemen takip eden isim ise Deniz Seki olmuştu. O da konserinden önce kaldığı otelin koridorunda Cinderella'dan hallice elbisesiyle yürüyerek yaptığı performansla dikkat çekmişti. 

O kadar ki sosyetenin kıymetlisi Arzu Sabancı bile akıma kendine uygun şekilde katılmış, şarkı söylememiş, dümdüz yürümüştü.

Bugüne kadar nerede kaldı diyorduk ki bir koridor akımı videosu da Demet Akalın'dan geldi.

Bugüne kadar nerede kaldı diyorduk ki bir koridor akımı videosu da Demet Akalın'dan geldi.

Yazım ve imla hatalarıyla her seferinde herkesi güldürmeyi başaran, açıklamaları ve polemikleriyle gündemden bir an olsun düşmeyen Demet Akalın, 2 gün önce LVBEL C5 ile yeni şarkısı 'Beni Unutma'yı çıkarmıştı. 

48 saat içerisinde birçok müzik listesinde zirveye tırmanmayı başaran Demet Akalın, 'Beni Unutma'ya özel bir koridor performansı sergiledi.

Konser vereceği otelin koridorlarında, çıplak sesle "Beni Unutma"yı söyleyen Demet Akalın'ın videosunda dikkat çeken detay "duvarlar" oldu.

twitter.com

