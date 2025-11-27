onedio
Estetik Sürecinde İçtiği İlaçlar Yüzünden Saçları Dökülen Hülya Mizgin, Son Halini Paylaştı!

Estetik Sürecinde İçtiği İlaçlar Yüzünden Saçları Dökülen Hülya Mizgin, Son Halini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.11.2025 - 15:52

TikTok'ta açtığı yayınlarla milyonlara ulaşan fenomen Hülya Mizgin'in estetik sürecinde kullandığı ilaçlar sebebiyle saçlarının döküldüğü iddia edildi. 

Hülya Mizgin, son halini paylaştı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

On binlerce takipçisi bulunan, her açtığı yayınla binlerce kişi tarafından izlenen TikTok dünyasının popüler ismi Hülya Mizgin'e denk gelmişsinizdir.

On binlerce takipçisi bulunan, her açtığı yayınla binlerce kişi tarafından izlenen TikTok dünyasının popüler ismi Hülya Mizgin'e denk gelmişsinizdir.

'Kurban Verene' isimli bir şarkı çıkaran ve sadece şarkısıyla 1.5 milyon kişiye ulaşan Hülya Mizgin, neşeli halleri, kendisine has üslubuyla dikkat çeken fenomenler arasında bulunuyor. 

Uzun bir süredir de değişimi ve yaptırdığı estetik işlemlerle gündeme geliyor. Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise estetik sürecinde kullandığı ilaçların başına açtığı bela!

Estetik sürecinde kullandığı ilaçlar yüzünden saçları dökülen Hülya Mizgin, son halini geçtiğimiz günlerde paylaştı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
