Estetik Sürecinde İçtiği İlaçlar Yüzünden Saçları Dökülen Hülya Mizgin, Son Halini Paylaştı!
On binlerce takipçisi bulunan, her açtığı yayınla binlerce kişi tarafından izlenen TikTok dünyasının popüler ismi Hülya Mizgin'e denk gelmişsinizdir.
Estetik sürecinde kullandığı ilaçlar yüzünden saçları dökülen Hülya Mizgin, son halini geçtiğimiz günlerde paylaştı.
