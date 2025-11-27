Farah Zeynep Abdullah, Kendi Paylaşımını Başkasınınmış Gibi Yayan Tweet Hesabını Fena Tiye Aldı!
Tüm ünülerin eğer bir gün hayatı film olursa kendisini canlandırmasını istediği kişiyi Serenay Sarıkaya ilan ettiği şu günlerde, Farah Zeynep Abdullah da listeye adını yazdırmıştı.
Kendi tweet'ini başkasının haberiymiş gibi giren tweet hesabına takılan Farah Zeynep Abdullah, yine konuya dahil olmadan duramadı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Şu sıralar kime "Hayatınız bir film olsa kimin oynamasını isterdiniz?" sorusu sorulsa cevap Serenay Sarıkaya oluyor biliyorsunuz.
Farah Zeynep Abdullah, "Hayatını Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını isteyenler" listesine "+1" yorumunu kendi Twitter hesabından bırakmıştı.
