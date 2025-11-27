onedio
Farah Zeynep Abdullah, Kendi Paylaşımını Başkasınınmış Gibi Yayan Tweet Hesabını Fena Tiye Aldı!

Farah Zeynep Abdullah, Kendi Paylaşımını Başkasınınmış Gibi Yayan Tweet Hesabını Fena Tiye Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.11.2025 - 13:09

Tüm ünülerin eğer bir gün hayatı film olursa kendisini canlandırmasını istediği kişiyi Serenay Sarıkaya ilan ettiği şu günlerde, Farah Zeynep Abdullah da listeye adını yazdırmıştı. 

Kendi tweet'ini başkasının haberiymiş gibi giren tweet hesabına takılan Farah Zeynep Abdullah, yine konuya dahil olmadan duramadı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Şu sıralar kime "Hayatınız bir film olsa kimin oynamasını isterdiniz?" sorusu sorulsa cevap Serenay Sarıkaya oluyor biliyorsunuz.

Şu sıralar kime "Hayatınız bir film olsa kimin oynamasını isterdiniz?" sorusu sorulsa cevap Serenay Sarıkaya oluyor biliyorsunuz.

Bunun da her biyografide muhakkak yerini alan ve akıllara gelen ilk isim olan Farah Zeynep Abdullah'ın kalbini kırdığı düşünülüyor hatta! 😂

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Hayrettin ile Kaos programına konuk olan Mahmut Tuncer, Serenay Sarıkaya akımına yeni bir boyut kazandırmıştı. 

Hayatı bir film olursa kimin oynamasını istediği sorulan Mahmut Tuncer, 'Bir Kaya vardı, Sarıkaya' cevabını vermişti. Mahmut Tuncer'in tonla erkek oyuncu dururken hayatını Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istemesi sosyal medya kullanıcılarının büyük goygoy döndürmesine vesile olmuştu tabii...

Bu goygoya son katılan da Farah Zeynep Abdullah'ın ta kendisi olmuştu. Hayatının Serenay Sarıkaya tarafından canlandırılmasını isteyenler listesine Farah da adını yazdırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Farah Zeynep Abdullah, "Hayatını Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını isteyenler" listesine "+1" yorumunu kendi Twitter hesabından bırakmıştı.

Farah Zeynep Abdullah, "Hayatını Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını isteyenler" listesine "+1" yorumunu kendi Twitter hesabından bırakmıştı.

Twitter'da bir haber hesabının kendine ait olan tweet'inin kaynağını 'Habertürk' olarak gösterdiğini fark eden Farah Zeynep Abdullah, o masadan da eksik kalmadı. 

'Tweet'imin kaynağı Habertürk mü?' yorumunda bulunarak 'doğru kaynak verme' dersi verdi.

