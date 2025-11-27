Farah Zeynep Abdullah, Kendi Paylaşımını Başkasınınmış Gibi Yayan Tweet Hesabını Fena Tiye Aldı!

Bunun da her biyografide muhakkak yerini alan ve akıllara gelen ilk isim olan Farah Zeynep Abdullah'ın kalbini kırdığı düşünülüyor hatta! 😂

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Hayrettin ile Kaos programına konuk olan Mahmut Tuncer, Serenay Sarıkaya akımına yeni bir boyut kazandırmıştı.

Hayatı bir film olursa kimin oynamasını istediği sorulan Mahmut Tuncer, 'Bir Kaya vardı, Sarıkaya' cevabını vermişti. Mahmut Tuncer'in tonla erkek oyuncu dururken hayatını Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istemesi sosyal medya kullanıcılarının büyük goygoy döndürmesine vesile olmuştu tabii...

Bu goygoya son katılan da Farah Zeynep Abdullah'ın ta kendisi olmuştu. Hayatının Serenay Sarıkaya tarafından canlandırılmasını isteyenler listesine Farah da adını yazdırmıştı.