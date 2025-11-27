onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eşini Kaybetti, Evi Yıkıldı: Cennet Mahallesi'nin Ethem'i Zihni Göktay'ın Huzurevinde Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Eşini Kaybetti, Evi Yıkıldı: Cennet Mahallesi'nin Ethem'i Zihni Göktay'ın Huzurevinde Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.11.2025 - 12:18

Efsane dizi Cennet Mahallesi'nin Ethem'i usta oyuncu ve tiyatrocu Zihni Göktay hakkında kahreden bir detay gündeme geldi. Zihni Göktay'ın eşini kaybettikten ve evi yıkıldıktan sonra huzurevine yerleştirildiği bir video aracılığıyla ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Zihni Göktay’ı en çok Cennet Mahallesi’nin Ethem’i ve yıllarca sahneden inmeyen Lüküs Hayat’taki o unutulmaz Rıza’sı ile hatırlıyoruz.

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Zihni Göktay’ı en çok Cennet Mahallesi’nin Ethem’i ve yıllarca sahneden inmeyen Lüküs Hayat’taki o unutulmaz Rıza’sı ile hatırlıyoruz.

Yüzünü gördüğümüz anda içimizi ısıtan gerçek bir “eski İstanbul beyefendisi” olan Zihni Göktay, yıllarca İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sayısız oyunda, Tosun Paşa’dan Bizimkiler’e kadar pek çok film ve dizide karşımıza çıkıp hem güldürdü hem de ekrana bakarken “iyi ki böyle ustalarımız var” dedirtti.

Ödüller, alkışlar, kapalı gişe oyunlar derken Zihni Göktay bizim için sadece bir oyuncu değil; çocukluğumuzun, ailece izlenen o eski akşamların, siyah beyazdan renkliye uzanan bütün bir ekran hafızasının ta kendisi haline geldi.

45 yıllık hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı 3 yıl önce kaybeden Zihni Göktay'ın zor bir süreç geçirdiği biliniyordu.

45 yıllık hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı 3 yıl önce kaybeden Zihni Göktay'ın zor bir süreç geçirdiği biliniyordu.

Usta oyuncu Zihni Göktay, 7 ay önce katıldığı bir YouTube programında 'Eşim Sevinç'i kaybettikten sonra duvarlar üstüme geliyor' sözleriyle yürek burkmuş, bitkin ve hüzünlü haliyle dikkat çekmişti. 

Geçtiğimiz saatlerde, evinin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte usta tiyatrocunun İstanbul Maltepe'de bir huzurevine yerleştiği ortaya çıktı.

Huzurevi sakinlerine tek tek gül hediye ederek sürpriz yapan gençlerin paylaştığı videoda huzurevi sakinlerinden birinin de Zihni Göktay olduğu fark edildi.

Huzurevi sakinlerine tek tek gül hediye ederek sürpriz yapan gençlerin paylaştığı videoda huzurevi sakinlerinden birinin de Zihni Göktay olduğu fark edildi.

Tüm kibarlığıyla kendisine çiçek veren gence teşekkür eden ve 'Siz kendiniz çiçeksiniz' iltifatında bulunan Zihni Göktay'ın son hali yürek dağladı.

İşte o video:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın