Eşini Kaybetti, Evi Yıkıldı: Cennet Mahallesi'nin Ethem'i Zihni Göktay'ın Huzurevinde Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Yüzünü gördüğümüz anda içimizi ısıtan gerçek bir “eski İstanbul beyefendisi” olan Zihni Göktay, yıllarca İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sayısız oyunda, Tosun Paşa’dan Bizimkiler’e kadar pek çok film ve dizide karşımıza çıkıp hem güldürdü hem de ekrana bakarken “iyi ki böyle ustalarımız var” dedirtti.

Ödüller, alkışlar, kapalı gişe oyunlar derken Zihni Göktay bizim için sadece bir oyuncu değil; çocukluğumuzun, ailece izlenen o eski akşamların, siyah beyazdan renkliye uzanan bütün bir ekran hafızasının ta kendisi haline geldi.