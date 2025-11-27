Eşini Kaybetti, Evi Yıkıldı: Cennet Mahallesi'nin Ethem'i Zihni Göktay'ın Huzurevinde Yaşadığı Ortaya Çıktı!
Efsane dizi Cennet Mahallesi'nin Ethem'i usta oyuncu ve tiyatrocu Zihni Göktay hakkında kahreden bir detay gündeme geldi. Zihni Göktay'ın eşini kaybettikten ve evi yıkıldıktan sonra huzurevine yerleştirildiği bir video aracılığıyla ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Zihni Göktay’ı en çok Cennet Mahallesi’nin Ethem’i ve yıllarca sahneden inmeyen Lüküs Hayat’taki o unutulmaz Rıza’sı ile hatırlıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
45 yıllık hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı 3 yıl önce kaybeden Zihni Göktay'ın zor bir süreç geçirdiği biliniyordu.
Huzurevi sakinlerine tek tek gül hediye ederek sürpriz yapan gençlerin paylaştığı videoda huzurevi sakinlerinden birinin de Zihni Göktay olduğu fark edildi.
İşte o video:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın