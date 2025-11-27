onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hanımcılıkta 1 Numara: Barış Arduç'tan Eşi Gupse Özay'ın Kaslarıyla İlgili Umursamaz Yorumuna Romantik Cevap!

Hanımcılıkta 1 Numara: Barış Arduç'tan Eşi Gupse Özay'ın Kaslarıyla İlgili Umursamaz Yorumuna Romantik Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.11.2025 - 08:46

Geçtiğimiz haftalarda Berfu Yenenler'e konuk olan Gupse Özay, eşi Barış Arduç'un kaslarıyla ilgili hem öz güvenli hem de umursamaz bir yorumda bulunmuştu. 

Barış Arduç'a o yorum soruldu; Arduç yine hanımcılığını konuşturdu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barış Arduç ve Gupse Özay, magazinin en sevilen, en içten bulunan çiftleri arasında!

Barış Arduç ve Gupse Özay, magazinin en sevilen, en içten bulunan çiftleri arasında!

2020 yılında Deliha'da başlayan aşklarını bir adım öteye taşımaya karar veren Barış Arduç ve Gupse Özay, sessiz sedasız, abartısız bir nikahla dünyaevine girmişti. 

O günden bu yana özellikle de Barış Arduç'un Gupse Özay'a olan büyük aşkını ve jestlerini konuştuk. 2022 yılında Gupse Özay'a tıpatıp benzeyen kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. 

Hande Erçel'le projeleriyle gündeme oturan Barış Arduç ve Gupse Özay'ın bu dönemde bir kriz yaşadığı iddia edildiyse de iddiaların altı fos çıktı, çiftimiz mutlu mesut aşk içinde yaşamaya devam ettiler. 

Geçtiğimiz günlerde ise Berfu Yenenler'e konuk olan Gupse Özay'ın kocası Barış Arduç hakkındaki umursamaz ve öz güvenli 'kas' yorumu gündeme oturmuştu. 'Deniz manzaralı ev gibi düşünün, artık alıştım. Barış'a bakmıyorum' diyen Gupse Özay, hem güldürmüş hem de 'Yine kitabın ortasından konuşmuş kraliçe!' dedirtmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dün gece Gazete Magazin tarafından görüntülenen Barış Arduç'a Gupse Özay'ın çok konuşulan o yorumu soruldu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
12
6
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın