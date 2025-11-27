Hanımcılıkta 1 Numara: Barış Arduç'tan Eşi Gupse Özay'ın Kaslarıyla İlgili Umursamaz Yorumuna Romantik Cevap!
Geçtiğimiz haftalarda Berfu Yenenler'e konuk olan Gupse Özay, eşi Barış Arduç'un kaslarıyla ilgili hem öz güvenli hem de umursamaz bir yorumda bulunmuştu.
Barış Arduç'a o yorum soruldu; Arduç yine hanımcılığını konuşturdu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Barış Arduç ve Gupse Özay, magazinin en sevilen, en içten bulunan çiftleri arasında!
Dün gece Gazete Magazin tarafından görüntülenen Barış Arduç'a Gupse Özay'ın çok konuşulan o yorumu soruldu!
