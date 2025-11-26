onedio
Cem Yılmaz, G.O.R.A'nın Efsane "Senin Yüzüne Ne Olmuş?" Repliğinin Hikayesini İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan
26.11.2025 - 21:57

Fenomen Mizah programına konuk olan Cem Yılmaz, G.O.R.A filmindeki 'Senin Yüzüne Ne Olmuş?' repliğinin hikayesini ilk kez anlattı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

GORA 4 GORA'ya hazırlanan Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün Fenomen Mizah'a konuk oldu.

Candaş Tolga Işık'ın Fenomen'den sonra komedinin ustalarıyla bir seri olarak çektiği Fenomen Mizah'ın ilk konuğu olan Cem Yılmaz, efsane filmi G.O.R.A ve A.R.O.G'un sahnelerini izleyip ikon karakteri Arif Işık'ı anlattı. 

Sohbet sırasında konu, 20 yıl aradan sonra yazdığı yeni GORA 4 GORA'ya da geldi tabii. Hatta GORA 4 GORA'nın konusunu da ilk kez paylaşmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Cem Yılmaz'ın Fenomen Mizah'ta izlediği sahnelerden biri de elbette ki aşağıda gördüğünüz, "Senin Yüzüne Ne Oldu?" repliğini efsaneleştiren sahneydi. Buyurun, önce hatırlayalım!

Cem Yılmaz, "Senin yüzüne ne oldu?" repliğinin hikayesini de ilk kez Fenomen Mizah'ta anlattı.

