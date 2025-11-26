Cem Yılmaz, G.O.R.A'nın Efsane "Senin Yüzüne Ne Olmuş?" Repliğinin Hikayesini İlk Kez Anlattı!
Fenomen Mizah programına konuk olan Cem Yılmaz, G.O.R.A filmindeki 'Senin Yüzüne Ne Olmuş?' repliğinin hikayesini ilk kez anlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
GORA 4 GORA'ya hazırlanan Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün Fenomen Mizah'a konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Yılmaz'ın Fenomen Mizah'ta izlediği sahnelerden biri de elbette ki aşağıda gördüğünüz, "Senin Yüzüne Ne Oldu?" repliğini efsaneleştiren sahneydi. Buyurun, önce hatırlayalım!
Cem Yılmaz, "Senin yüzüne ne oldu?" repliğinin hikayesini de ilk kez Fenomen Mizah'ta anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Aman ne komik