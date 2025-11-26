onedio
Sesi Birebir Bülent Ersoy'a Benzeyen İnşaat İşçisinin "Bir Ben Bir Allah Biliyor" Performansı Olay Oldu!

Lila Ceylan

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.11.2025 - 21:09

Sesi birebir 'Diva' Bülent Ersoy'a benzetilen inşaat işçisinin 'Bir Ben Bir Allah Biliyor' performansı sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye'nin "Diva"sı, türk sanat müziğinin en popüler isimlerinden biri olan Bülent Ersoy, sık sık magazin gündemine oturanlardan.

Seneler içerisindeki değişimi, estetik operasyonları, ve sahne şovlarıyla dikkat çeken Bülent Ersoy, bazen kombinleri bazen de radikal açıklamalarıyla manşetlere düşüyor.

Seneler içerisindeki değişimi, estetik operasyonları, ve sahne şovlarıyla dikkat çeken Bülent Ersoy, bazen kombinleri bazen de radikal açıklamalarıyla manşetlere düşüyor. 

Durduk yere bir anda celallendiği zamanlar, ünlülerle girdiği polemikler de cabası!

Fakat bugün gündemimizde olmasının sebebi farklı. Geçtiğimiz saatlerde bir inşaat işçisinin Bülent Ersoy şarkısını seslendirdiği anlar gündeme oturdu.

İnşaat işçisinin Bülent Ersoy'a birebir benzeyen sesiyle "Bir Ben Bir Allah Biliyor" şarkısını söylediği anlar izleyenleri şaşkınlık içinde bıraktı.

Lila Ceylan
