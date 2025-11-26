Sesi Birebir Bülent Ersoy'a Benzeyen İnşaat İşçisinin "Bir Ben Bir Allah Biliyor" Performansı Olay Oldu!
Sesi birebir 'Diva' Bülent Ersoy'a benzetilen inşaat işçisinin 'Bir Ben Bir Allah Biliyor' performansı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türkiye'nin "Diva"sı, türk sanat müziğinin en popüler isimlerinden biri olan Bülent Ersoy, sık sık magazin gündemine oturanlardan.
İnşaat işçisinin Bülent Ersoy'a birebir benzeyen sesiyle "Bir Ben Bir Allah Biliyor" şarkısını söylediği anlar izleyenleri şaşkınlık içinde bıraktı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
