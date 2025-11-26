Hamile mi? Kaynanasını Yalnız Bırakmayan Nazlı Sabancı'nın Göbeği Dikkat Çekti!
Birkaç hafta önce bir kozmetik markasıyla iş birliği yaptığını öğrendiğimiz Arzu Sabancı'nın koleksiyon lansmanında Nazlı Sabancı'nın göbeği dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu seneye Türk magazin tarihine kazınan bir olayla damga vuran Hacı ve Nazlı Sabancı, zorlu zamanların altından el ele kalkmayı tercih etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belki denk gelmişsinizdir, Sabancıların mommy'si, baş kaynana Arzu Sabancı geçtiğimiz aylarda bir kozmetik markasıyla iş birliği yapacağını duyurmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın