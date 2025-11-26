Hamile mi? Kaynanasını Yalnız Bırakmayan Nazlı Sabancı'nın Göbeği Dikkat Çekti!

2017'de aşk yaşamaya başlayan, 2021'de 'sonsuza dek evet' diyen, 2023'te de ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucaklarına alan Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, nisan ayında olay bir iddiayla sarsılmıştı.

F.D isimli bir kadın, o zaman üç yaşında olan minik oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş, iddiasında da haklı çıkmıştı.

Birkaç ay içerisinde Hacı ve Nazlı Sabancı'nın evlendiği 2021 yılında dünyaya gelen Minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmen kanıtlandı. Başta boşanacakları düşünülen ikili, konuyu kapatmayı ve 'Bizim keyfimiz yerinde' mesajı vermeyi tercih etti.

Hayatlarına da kaldığı yerden devam ettiler.