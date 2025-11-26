onedio
Hamile mi? Kaynanasını Yalnız Bırakmayan Nazlı Sabancı'nın Göbeği Dikkat Çekti!

Hamile mi? Kaynanasını Yalnız Bırakmayan Nazlı Sabancı'nın Göbeği Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.11.2025 - 19:45

Birkaç hafta önce bir kozmetik markasıyla iş birliği yaptığını öğrendiğimiz Arzu Sabancı'nın koleksiyon lansmanında Nazlı Sabancı'nın göbeği dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bu seneye Türk magazin tarihine kazınan bir olayla damga vuran Hacı ve Nazlı Sabancı, zorlu zamanların altından el ele kalkmayı tercih etti.

2017'de aşk yaşamaya başlayan, 2021'de 'sonsuza dek evet' diyen, 2023'te de ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucaklarına alan Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, nisan ayında olay bir iddiayla sarsılmıştı.

F.D isimli bir kadın, o zaman üç yaşında olan minik oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş, iddiasında da haklı çıkmıştı.

Birkaç ay içerisinde Hacı ve Nazlı Sabancı'nın evlendiği 2021 yılında dünyaya gelen Minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmen kanıtlandı. Başta boşanacakları düşünülen ikili, konuyu kapatmayı ve 'Bizim keyfimiz yerinde' mesajı vermeyi tercih etti. 

Hayatlarına da kaldığı yerden devam ettiler.

Belki denk gelmişsinizdir, Sabancıların mommy'si, baş kaynana Arzu Sabancı geçtiğimiz aylarda bir kozmetik markasıyla iş birliği yapacağını duyurmuştu.

Ünlü bir markayla iş birliği ile çıkardığı makyaj malzemesi koleksiyonunun lansmanı ise dün gerçekleşti. 

Lansmana maaile eksiksiz katıldı tabii. Önce Nazlı, sonra Hacı Sabancı'nın lansmandan paylaştığı bir kare ise tüm dikkatlerin Nazlı Sabancı'da toplanmasına sebep oldu. 

Kıyafetinin duruşundan mı? Işıktan mı? Bilemiyoruz. Fakat şu an Nazlı Sabancı'nın ikinci bebeğe hamile olduğu iddia ediliyor. 

Hacı'nın paylaştığı hikaye hala dururken aynı hikayenin Nazlı'da silinmiş olması da bir şüphe uyandırmıyor değil...

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
