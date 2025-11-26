Bizi Ne Bekliyor? Cem Yılmaz, 20 Yıl Aradan Sonra Yazdığı GORA 4 GORA'nın Konusunu Anlattı!
Fenomen Mizah programının ilk konuğu olan Cem Yılmaz, G.O.R.A ve A.R.O.G sahnelerini izledi. 20 yıl sonra yazdığı Gora 4 Gora'nın konusunu da ilk kez anlattı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2025'in mayıs ayında Cem Yılmaz'dan herkesi epey heyecanlandıran bir haber gelmişti hatırlarsanız.
Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün Fenomen Mizah programına konuk oldu.
"Bizim devam filmlerimiz, karakterlerin ödünç alındığı filmler. GORA 4 GORA, kahramanın macerasının devamı, G.O.R.A öyküsünün değil" diyen Cem Yılmaz, filmin konusunu ve nasıl başlayacağını ilk kez anlattı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
