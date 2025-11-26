onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Bizi Ne Bekliyor? Cem Yılmaz, 20 Yıl Aradan Sonra Yazdığı GORA 4 GORA'nın Konusunu Anlattı!

Bizi Ne Bekliyor? Cem Yılmaz, 20 Yıl Aradan Sonra Yazdığı GORA 4 GORA'nın Konusunu Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.11.2025 - 17:18

Fenomen Mizah programının ilk konuğu olan Cem Yılmaz, G.O.R.A ve A.R.O.G sahnelerini izledi. 20 yıl sonra yazdığı Gora 4 Gora'nın konusunu da ilk kez anlattı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025'in mayıs ayında Cem Yılmaz'dan herkesi epey heyecanlandıran bir haber gelmişti hatırlarsanız.

2025'in mayıs ayında Cem Yılmaz'dan herkesi epey heyecanlandıran bir haber gelmişti hatırlarsanız.

2004 yılında G.O.R.A filmiyle hepimizin aklını başından alan Cem Yılmaz, G.O.R.A'dan sonra birçok başarılı projeye imza attı ama hiçbiri G.O.R.A'nın verdiği tadı vermedi. 

Cem Yılmaz 6 ay önce G.O.R.A'ya bir devam filmi hazırlığında olduğunu açıkladı! 'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' diyen Cem Yılmaz, devam filminin adının GORA 4 GORA olacağını duyurmuş, filmin Netflix'te yayınlanacağını açıklamıştı.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün Fenomen Mizah programına konuk oldu.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün Fenomen Mizah programına konuk oldu.

Fenomen programında ünlü isimlere canlandırdıkları kült karakterleri anlattıran ve sahnelerini izleten, milyonlarca da izlenme alan Candaş Tolga Işık, birkaç hafta önce 'Fenomen Mizah' adlı bir seriye başlayacağını duyurmuş, katılacak konuklarla herkesin içini kıpır kıpır ettirmişti.

Fenomen Mizah'ın ilk bölümü dün yayınlandı. G.O.R.A ve A.R.O.G sahnelerini izleyen ve Arif Işık'ı anlatan Cem Yılmaz, G.O.R.A'nın devam filmi GORA 4 GORA hakkında da konuştu.

"Bizim devam filmlerimiz, karakterlerin ödünç alındığı filmler. GORA 4 GORA, kahramanın macerasının devamı, G.O.R.A öyküsünün değil" diyen Cem Yılmaz, filmin konusunu ve nasıl başlayacağını ilk kez anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
3
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın