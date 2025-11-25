onedio
Eski Sevgili Sergen Deveci'den Melis İşiten'le Atakan Özkaya'nın Yaş Farkına Olay Yorum!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.11.2025 - 20:12

Sergen Deveci'den eski sevgilisi Melis İşiten ve Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya arasındaki aşk iddiasını yaş farkıyla parlatanlara sürpriz bir yorum geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz saatlerde şok bir aşk iddiası ortaya atıldı.

Uzak Şehir dizisinin 'Kaya'sı Atakan Özkaya ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları gezmeye başladı. 

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Ece Erken tarafından ortaya atılan aşk iddiası, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. 

Kimileri ikilinin arasındaki yaş farkına dikkat çekti, kimileri uyumsuzluklarını eleştirdi, kimileri de yakıştırdı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Aşk iddiasıyla ilgili ilk açıklama ise Melis İşiten'den gelmişti.

Birkaç saat önce Instagram hikayesinde bir video paylaşan Melis İşiten, 'Bu akşam Zorlu Walkers Bar'a gelecek olanlar çok şanslı. Bazı şakalarım olacak ve telefonların kamerası kapalı olacak. 

Şimdi ağzı olan konuşur, biz de güleriz. 

Profilimde eski olanlar bilir beni, yeni olanlara söyleyeyim. Ben söylerim. Geniş. Ben saklamam. Genel. Ben haber veririm. Genel. Başkalarından duyduklarınızı şey yapmayın. Geniş' açıklamasında bulundu.

Aşk yalanlandı fakat konuya birdenbire, hiç beklemediğimiz bir şekilde eski sevgili Sergen Deveci dahil oldu!

Melis İşiten'le bir dönem aşk yaşayan sonra da yakın arkadaş kalmayı başarabilen Sergen Deveci, Melis İşiten ve Atakan Özkaya'nın aşk yaşadığının iddia edildiği haberlerde yaş farkına yapılan vurgudan rahatsız oldu. 

'Yani yaş farkına dikkat çekilmesi kırıcı ve üzücü bir metin haline getiriyor... Fakat biz kız tarafı olarak kraliçe ağzının tadını biliyormuş diye yorumlar geçeriz' çıkışında bulunduğu bir tweet paylaştı.

