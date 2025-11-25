Eski Sevgili Sergen Deveci'den Melis İşiten'le Atakan Özkaya'nın Yaş Farkına Olay Yorum!
Sergen Deveci'den eski sevgilisi Melis İşiten ve Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya arasındaki aşk iddiasını yaş farkıyla parlatanlara sürpriz bir yorum geldi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz saatlerde şok bir aşk iddiası ortaya atıldı.
Aşk iddiasıyla ilgili ilk açıklama ise Melis İşiten'den gelmişti.
Aşk yalanlandı fakat konuya birdenbire, hiç beklemediğimiz bir şekilde eski sevgili Sergen Deveci dahil oldu!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
