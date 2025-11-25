onedio
Yonca Evcimik'in Sahnede Tercih Ettiği Çıplak Vücut Çizimli Elbisesi Dillere Fena Düştü!

Yonca Evcimik'in Sahnede Tercih Ettiği Çıplak Vücut Çizimli Elbisesi Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.11.2025 - 18:14

Son sahnesinde giydiği enteresan elbisesiyle tüm gözleri üzerine toplamayı başaran şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yonca Evcimik, "Çılgın Bediş", "Abone", "Bandıra Bandıra", "Haydi Sallayalım Dünyayı" gibi şarkılarıyla özellikle bir dönemi kasıp kavurmuş sanatçılarımızdan!

Yoğun konser temposuna hala hız kesmeden devam eden ve çağa ayak uydurmaya çalışan Yonca Evcimik, son zamanlarda sık sık sahne kombinleri ve çıkardığı şarkıların sözleriyle dikkat çekiyor. 

Bugün de gündemimizde olmasının sebebi son sahnesinde tercih ettiği enteresan elbise!

Yukarıda gördüğünüz elbise, uzaktan baktığınızda üstünde kesikler olan transparan bir elbise gibi görünse de öyle değil. Sadece Yonca Evcimik'in vücut hatlarına uyacak şekilde bir kadın silüetiyle boyanmış bir kumaş parçası.

Buyurun, önce geceden görüntüleri beraber izleyelim.

Sonra da Yonca Evcimik'in "ultra yaratıcı" sahne kombinine gelen "çamaşır suyu dökülmüş elbisem" temalı yorumları beraber görelim.

