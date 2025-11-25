Yonca Evcimik'in Sahnede Tercih Ettiği Çıplak Vücut Çizimli Elbisesi Dillere Fena Düştü!
Son sahnesinde giydiği enteresan elbisesiyle tüm gözleri üzerine toplamayı başaran şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yonca Evcimik, "Çılgın Bediş", "Abone", "Bandıra Bandıra", "Haydi Sallayalım Dünyayı" gibi şarkılarıyla özellikle bir dönemi kasıp kavurmuş sanatçılarımızdan!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buyurun, önce geceden görüntüleri beraber izleyelim.
Sonra da Yonca Evcimik'in "ultra yaratıcı" sahne kombinine gelen "çamaşır suyu dökülmüş elbisem" temalı yorumları beraber görelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın