Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan'dan Şok Hamle: Kaşla Göz Arasında Başladı, Kaşla Göz Arasında Bitti!

Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz, yan yana düşünüldüğünde 'Ne alaka?' değil de 'Tencere kapak' dedirtecek bir ikiliydi. Fakat yine de yan yana gelip aşık olacakları ihtimaller arasında değildi.

Ayrıca olayların bir ilgi çekici tarafı daha vardı, aşk dedikoduları Gökhan Özoğuz, Ocak ayının ortasında 13 yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Melis Ülken'le boşandıktan hemen sonra çıkmıştı.

Boşanmanın ardındaki neden merak edilirken Gökhan Özoğuz'un Londra seyahatine çıktığı öğrenilmişti. Tam da bu seyahatta Farah Zeynep Abdullah'la denk geldiği ve ikilinin bu süreçte yakınlaştığı konuşuluyordu.