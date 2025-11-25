Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan'dan Şok Hamle: Kaşla Göz Arasında Başladı, Kaşla Göz Arasında Bitti!
2025'in ilk aylarından beri aşk yaşadıkları iddia edilen Athena Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah'dan sene bitmeden şok bir hamle geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2025'in ik aylarında patlayan olay aşk dedikodularından biri Athena Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'ınkiydi, mutlaka hatırlarsınız.
Londra'dan kareleri yayılan ikili, daha sonra bir akşam yemeğinde ve hemen hemen tüm Athena konserlerinde beraber görüntülendi.
Ne oldu bilmiyoruz fakat sanıyoruz ki bu çiftimiz de 2025'i sağ salim atlatamayanlardan oldu!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
