Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan'dan Şok Hamle: Kaşla Göz Arasında Başladı, Kaşla Göz Arasında Bitti!

Lila Ceylan
25.11.2025 - 17:50

2025'in ilk aylarından beri aşk yaşadıkları iddia edilen Athena Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah'dan sene bitmeden şok bir hamle geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2025'in ik aylarında patlayan olay aşk dedikodularından biri Athena Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'ınkiydi, mutlaka hatırlarsınız.

Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz, yan yana düşünüldüğünde 'Ne alaka?' değil de 'Tencere kapak' dedirtecek bir ikiliydi. Fakat yine de yan yana gelip aşık olacakları ihtimaller arasında değildi. 

Ayrıca olayların bir ilgi çekici tarafı daha vardı, aşk dedikoduları Gökhan Özoğuz, Ocak ayının ortasında 13 yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Melis Ülken'le boşandıktan hemen sonra çıkmıştı. 

Boşanmanın ardındaki neden merak edilirken Gökhan Özoğuz'un Londra seyahatine çıktığı öğrenilmişti. Tam da bu seyahatta Farah Zeynep Abdullah'la denk geldiği ve ikilinin bu süreçte yakınlaştığı konuşuluyordu.

Londra'dan kareleri yayılan ikili, daha sonra bir akşam yemeğinde ve hemen hemen tüm Athena konserlerinde beraber görüntülendi.

Yine de aşkı inatla yalanlamışlardı, inkar ardına inkar gelmişti. 

Birkaç ay öncesine dek sadece yakın arkadaş olduklarının altını çizip, aralarında başka bir şey olmadığına inandırmaya çalışan Farah Zeynep ve Gökhan Özoğuz,  paylaştıkları videoyla aşkı ilk kez kabullenmeye karar vermişti. Alttan alttan flörtleştikleri o video, aralarında bir şey olduğunun kanıtlandığına inandırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ne oldu bilmiyoruz fakat sanıyoruz ki bu çiftimiz de 2025'i sağ salim atlatamayanlardan oldu!

Birkaç saat önce, şubattan bu yana neredeyse her anlarını beraber geçiren ikilinin Instagram'da birbirini takipten çıktığı fark edildi. 

Kaşla göz arasında başlayan ve itinayla saklanan aşk, kaşla göz arasında bitti. En azından şimdilik öyle gözüküyor! Oysaki tüm yeni başlayan aşklar arasında devam etmesi en muhtemel olanı onlarınki sanmıştık...

