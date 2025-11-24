onedio
Oğullarıyla Birlikte Film Galasına Katılan Shakira'nın Stilistiyle Yaşadığı Tuhaf Anlar Gündem Oldu

Oğullarıyla Birlikte Film Galasına Katılan Shakira'nın Stilistiyle Yaşadığı Tuhaf Anlar Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.11.2025 - 14:52

Dünyaca ünü şarkıcı Shakira'nın oğullarıyla katıldığı davette stilistiyle yaşadığı tuhaf anlar gündem oldu. Elbisenin eteğiyle uğraşan stilist 'amatör' bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Shakira boşuna “Latin müziğin kraliçesi” diye anılmıyor; 4 Grammy, 15 Latin Grammy sahibi, Hispanik müziği dünyaya sevdiren isimlerden biri.

Barcelona günlerinde dünyayı sarsan ihanet yüzünden Gerard Piqué’den ayrılığı ve sonrasındaki çalkantılı süreci, “Las Mujeres Ya No Lloran” albümüyle avantaja çevirip kariyerinin en güçlü dönemlerinden birine giren Shakira, ihanete uğrayan tüm kadınların sesi haline geldi.

Kalçaları hala “yalan söylemiyor”; sahnede dakikalarca durmadan dans ediyor, üstüne bir de son dünya turnesinde 60’tan fazla konserde milyonlarca bilet satarak 200 milyon doların üzerinde hasılat yapıyor.

Bugün serveti 300–400 milyon dolar bandında dolaşıyor; yani hem sahnede, hem bankada “global icon” seviyesinde.

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise oğullarıyla beraber katıldığı film galasında yaşadığı fiyasko!

