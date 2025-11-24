Oğullarıyla Birlikte Film Galasına Katılan Shakira'nın Stilistiyle Yaşadığı Tuhaf Anlar Gündem Oldu
Dünyaca ünü şarkıcı Shakira'nın oğullarıyla katıldığı davette stilistiyle yaşadığı tuhaf anlar gündem oldu. Elbisenin eteğiyle uğraşan stilist 'amatör' bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Shakira boşuna “Latin müziğin kraliçesi” diye anılmıyor; 4 Grammy, 15 Latin Grammy sahibi, Hispanik müziği dünyaya sevdiren isimlerden biri.
Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise oğullarıyla beraber katıldığı film galasında yaşadığı fiyasko!
