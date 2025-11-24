Serenay Sarıkaya'nın Sevgilisi Mert Demir'den Bahsederken Girdiği Haller Aşkın Gerçekliğini Kanıtladı
InStyle dergisine verdiği samimi röportajla gündeme oturan Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Mert Demir'den bahsederken girdiği aşık haller gözlerden kaçmadı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
En son ana akımda Aile dizisiyle izlediğimiz Serenay Sarıkaya, bir süredir ekranlardan uzak, molasının tadını çıkarıyor.
Serenay Sarıkaya, bu sefer InStyle dergisine verdiği röportajla gündeme oturdu.
Röportajdan dikkat çeken bir diğer kesit ise "erkek arkadaşı" Mert Demir'den bahsettiği kısım oldu.
Serenay Sarıkaya'nın sırılsıklam aşık ve utangaç halleri gözlerden kaçmadı!
