Serenay Sarıkaya'nın Sevgilisi Mert Demir'den Bahsederken Girdiği Haller Aşkın Gerçekliğini Kanıtladı

Serenay Sarıkaya'nın Sevgilisi Mert Demir'den Bahsederken Girdiği Haller Aşkın Gerçekliğini Kanıtladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan
24.11.2025 - 11:50

InStyle dergisine verdiği samimi röportajla gündeme oturan Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Mert Demir'den bahsederken girdiği aşık haller gözlerden kaçmadı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

En son ana akımda Aile dizisiyle izlediğimiz Serenay Sarıkaya, bir süredir ekranlardan uzak, molasının tadını çıkarıyor.

En son ana akımda Aile dizisiyle izlediğimiz Serenay Sarıkaya, bir süredir ekranlardan uzak, molasının tadını çıkarıyor.

Birkaç ay önce dijitalde yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonunda izlediğimiz Serenay Sarıkaya, oyunculuk performansıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı. 

Bu yazı sessiz sakin geçiren Serenay Sarıkaya, menajeri ve kıymetlisi Ayşe Barım'ın yaşadıklarından sonra iyice kabuğuna çekilmişti. Mert Demir'le uzun bir süredir devam eden aşkının kimi zaman bittiği söylense de, ilk başlarda hiç de beğenilmeyen ikili ilişkilerini sürdürmeye tam gaz devam etti. 

Zaman geçtikçe de sempatik bulunmaya başladı. Daha birkaç gün önce Mert Demir'in paylaştığı dump'ta Serenay'la olan aşk pozlarına düşmüştük.

Serenay Sarıkaya, bu sefer InStyle dergisine verdiği röportajla gündeme oturdu.

Röportajdan dikkat çeken bir diğer kesit ise "erkek arkadaşı" Mert Demir'den bahsettiği kısım oldu.

Serenay Sarıkaya'nın sırılsıklam aşık ve utangaç halleri gözlerden kaçmadı!

Serenay Sarıkaya'nın sırılsıklam aşık ve utangaç halleri gözlerden kaçmadı!
twitter.com

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
