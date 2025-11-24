Serenay Sarıkaya'nın Sevgilisi Mert Demir'den Bahsederken Girdiği Haller Aşkın Gerçekliğini Kanıtladı

Birkaç ay önce dijitalde yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonunda izlediğimiz Serenay Sarıkaya, oyunculuk performansıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Bu yazı sessiz sakin geçiren Serenay Sarıkaya, menajeri ve kıymetlisi Ayşe Barım'ın yaşadıklarından sonra iyice kabuğuna çekilmişti. Mert Demir'le uzun bir süredir devam eden aşkının kimi zaman bittiği söylense de, ilk başlarda hiç de beğenilmeyen ikili ilişkilerini sürdürmeye tam gaz devam etti.

Zaman geçtikçe de sempatik bulunmaya başladı. Daha birkaç gün önce Mert Demir'in paylaştığı dump'ta Serenay'la olan aşk pozlarına düşmüştük.