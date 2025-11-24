onedio
Onu Hiç Böyle Görmediniz: Cem Yılmaz, Yapay Zekaya Yaptırdığı Dans Videosuyla Dumura Uğrattı!

Lila Ceylan
24.11.2025 - 11:00

Son zamanlarda özel hayatından çok yoğun temposuyla ve kariyeriyle gündeme gelen Cem Yılmaz, yapay zekaya dans ettiği videolar yaptırdı. Videoları paylaşıp herkesi dumura uğratan Cem Yılmaz, videosunun gerçek olduğunu düşünenlere de takıldı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Cem Yılmaz, bu seneyi aşksız, geçen seneye kıyasla sıfır kaosla geçiren isimlerden oldu.

Geçtiğimiz senelere hem Serenay Sarıkaya, hem de Necla Karahalil'le damga vuran, imalı göndermeleri ve paylaşımları herkesin beynini yakan Cem Yılmaz, yoğun bir sahne temposuna girdi ve turneye çıktı. 

Bu sırada G.O.R.A'nın yeni filmi için tam gaz çalışmalara devam eden Cem Yılmaz, 2025'i magazinden uzak geçirmeyi tercih etti, başarılı da oldu.

Geçtiğimiz saatlere ise yapay zekadan eksik kalmayarak oluşturduğu dans videolarıyla damga vurdu.

Bazı takipçilerinin dansları gerçek sandığını fark edince de hikaye paylaşmayı ihmal etmedi; "Şaka lan, oturuyorum" dedi.

Cem Yılmaz'ın da yapay zekanın büyüsüne kapılmasına yorum gecikmedi tabii...

Lila Ceylan
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
