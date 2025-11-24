Onu Hiç Böyle Görmediniz: Cem Yılmaz, Yapay Zekaya Yaptırdığı Dans Videosuyla Dumura Uğrattı!
Son zamanlarda özel hayatından çok yoğun temposuyla ve kariyeriyle gündeme gelen Cem Yılmaz, yapay zekaya dans ettiği videolar yaptırdı. Videoları paylaşıp herkesi dumura uğratan Cem Yılmaz, videosunun gerçek olduğunu düşünenlere de takıldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Cem Yılmaz, bu seneyi aşksız, geçen seneye kıyasla sıfır kaosla geçiren isimlerden oldu.
Geçtiğimiz saatlere ise yapay zekadan eksik kalmayarak oluşturduğu dans videolarıyla damga vurdu.
Bazı takipçilerinin dansları gerçek sandığını fark edince de hikaye paylaşmayı ihmal etmedi; "Şaka lan, oturuyorum" dedi.
Cem Yılmaz'ın da yapay zekanın büyüsüne kapılmasına yorum gecikmedi tabii...
