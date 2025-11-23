Bunu Seren Serengil Görmesin: Gülben Ergen'in Son Hali Görenlerin Ağzını Beş Karış Açık Bıraktı!
Geçtiğimiz saatlerde yeni çektirdiği pozlarını paylaşan Gülben Ergen'in son hali görenleri dumura uğrattı. Senelerdir Seren Serengil'le bitmek bilmeyen kavgasıyla gündeme oturan Gülben Ergen'in son pozlarında Seren Serengil'le benzerliği dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Seren Serengil ve Gülben Ergen arasında yıllar yıllar öncesine dayanan koca bir nefret var, bunca yıl sonra hala bilmeyen yoktur herhalde.
Gel zaman git zaman, sık olmasa da ara sıra hala birbirine laf sokan ve laf atan Seren Serengil ve Gülben Ergen'in davası hiç bitmedi.
Gülben Ergen'in son hali ve imajı birebir kaküllü Seren Serengil'e benzetildi!
