Bunu Seren Serengil Görmesin: Gülben Ergen'in Son Hali Görenlerin Ağzını Beş Karış Açık Bıraktı!

90'lı yılların başında her ikisi de henüz kariyerlerinin çok başındayken etle tırnak gibi olan ikilinin bir aşk hikayesi sebebiyle birbirinin en büyük düşmanı haline geldiği iddia ediliyor.

Olayların Seren Serengil'in Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım'la aşk yaşadığı dönemde koptuğu söyleniyordu.

Seren Serengil'in Gülben Ergen'in onun hayatını yaşamak için sevgilisinin kardeşlerinden biriyle ilişki kurmaya çalıştığı ve yalanlar attığı iddiası da meseleyi iyice köpürtmüştü. Bunlar tamamen söylenti ve dedikodu olarak kaldı ama ikili birbirini net bir şekilde hayatından çıkardı. O kadar ki Seren Serengil, köpeğine Gülben ismini duyduğunda havlamayı bile öğretti!