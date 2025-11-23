onedio
Bunu Seren Serengil Görmesin: Gülben Ergen'in Son Hali Görenlerin Ağzını Beş Karış Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.11.2025 - 00:17

Geçtiğimiz saatlerde yeni çektirdiği pozlarını paylaşan Gülben Ergen'in son hali görenleri dumura uğrattı. Senelerdir Seren Serengil'le bitmek bilmeyen kavgasıyla gündeme oturan Gülben Ergen'in son pozlarında Seren Serengil'le benzerliği dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Seren Serengil ve Gülben Ergen arasında yıllar yıllar öncesine dayanan koca bir nefret var, bunca yıl sonra hala bilmeyen yoktur herhalde.

90'lı yılların başında her ikisi de henüz kariyerlerinin çok başındayken etle tırnak gibi olan ikilinin bir aşk hikayesi sebebiyle birbirinin en büyük düşmanı haline geldiği iddia ediliyor. 

Olayların Seren Serengil'in Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım'la aşk yaşadığı dönemde koptuğu söyleniyordu.

Seren Serengil'in Gülben Ergen'in onun hayatını yaşamak için sevgilisinin kardeşlerinden biriyle ilişki kurmaya çalıştığı ve yalanlar attığı iddiası da meseleyi iyice köpürtmüştü. Bunlar tamamen söylenti ve dedikodu olarak kaldı ama ikili birbirini net bir şekilde hayatından çıkardı. O kadar ki Seren Serengil, köpeğine Gülben ismini duyduğunda havlamayı bile öğretti!

Gel zaman git zaman, sık olmasa da ara sıra hala birbirine laf sokan ve laf atan Seren Serengil ve Gülben Ergen'in davası hiç bitmedi.

Gülben Ergen'in geçtiğimiz saatlerde paylaştığı pozlar ise tüm bunlar göz önüne alındığında 'Yok artık!' dedirtti. 

Senelerdir Gülben Ergen'in kendisini taklit ettiğini söyleyen, hatta dönem dönem çekilmiş pozları bir araya getirerek bunu kanıtlayan Seren Serengil bu sefer de 'Boşa konuşmuyormuş' demeyi başardı.

Gülben Ergen'in son hali ve imajı birebir kaküllü Seren Serengil'e benzetildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
