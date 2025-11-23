onedio
Zaman Su Gibi: Ezgi Mola, 2 Yaşına Giren Oğlunun Doğum Gününü Mütevazı Bir Ev Partisiyle Kutladı!

Zaman Su Gibi: Ezgi Mola, 2 Yaşına Giren Oğlunun Doğum Gününü Mütevazı Bir Ev Partisiyle Kutladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.11.2025 - 22:00

Eşi Mustafa Aksakallı'dan birkaç ay önce boşanan Ezgi Mola, oğlu Can'ın 2. yaş doğum gününü evde verdikleri mütevazı bir partiyle kutladı. 

İkilinin boşandıktan sonra birçok kez görüşüp tatile çıkmasına rağmen doğum günü pozlarını ayrı ayrı vermesi dikkat çekti.

Şimdilerde annelik molasında olan Ezgi Mola'yı en son Başka Bir Sen filmi ve Başka Bir Gün dizisiyle izlemiştik.

Şimdilerde annelik molasında olan Ezgi Mola'yı en son Başka Bir Sen filmi ve Başka Bir Gün dizisiyle izlemiştik.

Fakat asıl mesele Ezgi Mola'nın beklenmedik, sürpriz boşanması olmuştu. 2023 yılında iş insanı Mustafa Aksakallı ile sade ve sadece yakın arkadaşlarının geldiği bir törenle evlenen Ezgi Mola, bu yaz 4 yıllık evliliğini bitirmişti. 

Bir anda boşandıkları dedikoduları çıktığında kimse haberin gerçek olduğuna inanmamıştı, birkaç saat sonra Ezgi Mola'dan gelen 'Haberler doğru' açıklaması herkese büyük bir sürpriz olmuştu. 

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, evliliklerinden birkaç ay sonra oğulları Can'ı da kucağına almıştı.

Boşandıktan sonra oğulları Can için birçok kez bir araya gelen, hatta boşanan formaliteden olduğunu düşündürten ikili, bugün Can'ın 2. yaş gününü kutladı.

Boşandıktan sonra oğulları Can için birçok kez bir araya gelen, hatta boşanan formaliteden olduğunu düşündürten ikili, bugün Can'ın 2. yaş gününü kutladı.

Evde mütevazı bir parti veren ikili, bu sefer nedense aile pozu vermemeyi tercih etti. 

Ayrı ayrı oğulları Can'la fotoğraf çektiren Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın doğum günü için evi tercih etmesi ve evde hazırladıkları börek, kurabiyelerle bugünün tadını çıkarmaları sosyal medyada övgü topladı.

Boşanan çift, yan yana gelmeyişiyle dikkat çekse de doğum gününün mütevazılığı daha çok konuşuldu.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
