Zaman Su Gibi: Ezgi Mola, 2 Yaşına Giren Oğlunun Doğum Gününü Mütevazı Bir Ev Partisiyle Kutladı!
Şimdilerde annelik molasında olan Ezgi Mola'yı en son Başka Bir Sen filmi ve Başka Bir Gün dizisiyle izlemiştik.
Boşandıktan sonra oğulları Can için birçok kez bir araya gelen, hatta boşanan formaliteden olduğunu düşündürten ikili, bugün Can'ın 2. yaş gününü kutladı.
Boşanan çift, yan yana gelmeyişiyle dikkat çekse de doğum gününün mütevazılığı daha çok konuşuldu.
