Yerinde Duramıyor: Venezuela Güzelini Miss Universe Birincisiyle Karıştıran Demet Akalın Yanlış Kıza Laf Soktu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.11.2025 - 20:15

Yazım hatalarının kraliçesi, imla hataları ve değişik Türkçesiyle meşhur Demet Akalın bu sefer de Miss Universe güzellerini karıştırdı. Venezuela güzeline yanlışlıkla laf soktu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İmla ve yazım hatası denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Türkçenin canını çıkarmaya ant içmiş kraliçe Demet Akalın biliyorsunuz!

Çıkardığı her şarkıyla müzik listelerinin zirvesine yerleşen, atarlı giderli ama bir o kadar da eğlenceli şarkılarıyla milyonların favorisi olan Demet Akalın, uzun yıllardır sosyal medyadaki aktifliği ve herkese, her şeye cevap yetiştirmesiyle dikkat çekiyor. 

Twitter ve Instagram'da bir şey yazarken yaptığı tuhaf imla ve yazım hatalarıyla sık sık kahkaha attıran Demet Akalın'ın hayatından kaos bir an olsun eksik olmuyor. Baktı ki ortalık durgun, kaosu kendisi çıkarıyor! Haliyle yazım hataları da sağ olsun, pot kırdığı zamanlar çok oluyor...

Bugün de yine Demet Akalın'ın kırdığı potlardan biriyle karşınızdayız!

Miss Universe yarışmasını başladığı günden bu yana yakından takip eden, Türkiye'yi temsil eden güzelimiz Ceren Arslan'a desteğini de her fırsatta dile getiren Demet Akalın, en son Ceren'in profesyonel ekip olmadan çalıştığı iddiasıyla deliye dönmüştü. 

Ceren Arslan'a her türlü makyaj ve saç desteğini vermeye hazır olduğunu söyleyen Demet Akalın, kızımıza seslendiği bir video paylaşmıştı. Ceren Arslan dereceye giremediğinde ise epey sinirlenmişti.

Meksika güzeli Fatima Bosch hakkında birçok yorumda bulunan Demet Akalın'ın son tweet'inde kafası karıştı!

Miss Universe 2025 unvanı alan Fatima Bosch'a laf sokmak isteyen Demet Akalın, Miss Universe güzellerini karıştırdı.

Meksika güzeli Fatima Bosch değil, Venezuela güzelinin eski halini gösteren bir video paylaşan Demet Akalın, 'Nerede o doğal kız ama diyenler!!!' diyerek yanlış kıza laf soktu!

Magazin Editörü
