Yerinde Duramıyor: Venezuela Güzelini Miss Universe Birincisiyle Karıştıran Demet Akalın Yanlış Kıza Laf Soktu

Çıkardığı her şarkıyla müzik listelerinin zirvesine yerleşen, atarlı giderli ama bir o kadar da eğlenceli şarkılarıyla milyonların favorisi olan Demet Akalın, uzun yıllardır sosyal medyadaki aktifliği ve herkese, her şeye cevap yetiştirmesiyle dikkat çekiyor.

Twitter ve Instagram'da bir şey yazarken yaptığı tuhaf imla ve yazım hatalarıyla sık sık kahkaha attıran Demet Akalın'ın hayatından kaos bir an olsun eksik olmuyor. Baktı ki ortalık durgun, kaosu kendisi çıkarıyor! Haliyle yazım hataları da sağ olsun, pot kırdığı zamanlar çok oluyor...