Yerinde Duramıyor: Venezuela Güzelini Miss Universe Birincisiyle Karıştıran Demet Akalın Yanlış Kıza Laf Soktu
Yazım hatalarının kraliçesi, imla hataları ve değişik Türkçesiyle meşhur Demet Akalın bu sefer de Miss Universe güzellerini karıştırdı. Venezuela güzeline yanlışlıkla laf soktu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İmla ve yazım hatası denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Türkçenin canını çıkarmaya ant içmiş kraliçe Demet Akalın biliyorsunuz!
Bugün de yine Demet Akalın'ın kırdığı potlardan biriyle karşınızdayız!
Miss Universe 2025 unvanı alan Fatima Bosch'a laf sokmak isteyen Demet Akalın, Miss Universe güzellerini karıştırdı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
