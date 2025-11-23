Kaynana Mübarek: Yasemin Özilhan'ın Kerem Bürsin'in Sevgilisi Selin Yağcıoğlu'na Karşı Tavrı Dikkat Çekti!
Kerem Bürsin'in en yakın arkadaşlarından biri olduğu senelerdir bilinen Yasemin Ergene'nin, Kerem'in yeni aşkı Selin Yağcıoğlu'na karşı tavrı sosyal medyada dikkat çekti!
Yasemin Ergene, Selin Yağcıoğlu'nu görmezden gelmeyi tercih etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz ayın gündemine oturan olay Kerem Bürsin ile fenomen Selin Yağcıoğlu'nun yeni başlayan aşkı olmuştu hatırlarsanız.
Çiçeği burnunda çiftimiz hayatına mutlu mesut devam ederken, bugün sosyal medyada dikkat çeken bir hadise yaşandı!
Geçtiğimiz saatlerde Selin Yağcıoğlu'nun Yasemin Ergene'yi takibe aldığı fakat geri dönüş alamadığı ortaya çıktı!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
