Kaynana Mübarek: Yasemin Özilhan'ın Kerem Bürsin'in Sevgilisi Selin Yağcıoğlu'na Karşı Tavrı Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.11.2025 - 17:13

Kerem Bürsin'in en yakın arkadaşlarından biri olduğu senelerdir bilinen Yasemin Ergene'nin, Kerem'in yeni aşkı Selin Yağcıoğlu'na karşı tavrı sosyal medyada dikkat çekti!

Yasemin Ergene, Selin Yağcıoğlu'nu görmezden gelmeyi tercih etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz ayın gündemine oturan olay Kerem Bürsin ile fenomen Selin Yağcıoğlu'nun yeni başlayan aşkı olmuştu hatırlarsanız.

İlk önce aşk dedikoduları dolaşmaya başladı. Normalde hemen yanlış bir durum varsa devreye giren ve olayı açıklığı kavuşturan Kerem Bürsin'den ses seda çıkmayınca hepimiz bir 'Acaba mı?' demiştik. 

Selin Yağcıoğlu'nun Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Mehtap Algül'le yaşadığı olay üzerine yaptığı açıklamayla gerçekten bir aşk yaşandığı da ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde beraber görüntülenen ikilinin birbirine çok aşık olduğu söylendi. Kerem Bürsin'in çok uzun bir aradan sonra ilk defa bir sevgilisinin fotoğraflarına yorum yapması ve aşkı gizlememesi de 'Çok aşıklar' iddialarını güçlendirmişti.

Çiçeği burnunda çiftimiz hayatına mutlu mesut devam ederken, bugün sosyal medyada dikkat çeken bir hadise yaşandı!

Kerem Bürsin'in yakından takip edenler, yıllardır Yasemin Özilhan, yeni durumuyla beraber Ergene'yle olan dostluğunu bilir. 

Yeni boşanan Yasemin Ergene son zamanlarda hiç olmadığı kadar çok gündeme geliyor biliyorsunuz. Yeni dizi projesi, yeni aşk iddiaları günlerdir kol geziyor. Fakat bu sefer gündemde olmasının sebebi Kerem Bürsin'in aşk hayatıyla ilgili!

Geçtiğimiz saatlerde Selin Yağcıoğlu'nun Yasemin Ergene'yi takibe aldığı fakat geri dönüş alamadığı ortaya çıktı!

Konu Kerem Bürsin ve aşk hayatı olunca başından bu yana hep bir temkinli ve mesafeli davrandığı bilinen Yasemin Ergene'nin Selin Yağcıoğlu'nu, en azından şimdilik görmezden gelmesi dikkat çekti.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
