"İnat Ettim Yaşlanmayacağım" Diyen Muazzez Ersoy'un Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy'un Instagram hesabında 'İnat ettim, yaşlanmayacağım, buruşmayacağım!' notuyla paylaştığı yeni pozlarındaki son hali ağızları açık bıraktı.
Muazzez Ersoy'un belirgin değişimi hemen dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Hayatımıza gencecik bir kızken giren Muazzez Ersoy, şimdilerde Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden biri.
Muazzez Ersoy, Instagram hesabından bir dizi yeni poz paylaştı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
