"İnat Ettim Yaşlanmayacağım" Diyen Muazzez Ersoy'un Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.11.2025 - 16:05

Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy'un Instagram hesabında 'İnat ettim, yaşlanmayacağım, buruşmayacağım!' notuyla paylaştığı yeni pozlarındaki son hali ağızları açık bıraktı. 

Muazzez Ersoy'un belirgin değişimi hemen dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Hayatımıza gencecik bir kızken giren Muazzez Ersoy, şimdilerde Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden biri.

'Sevemedim Kara Gözlüm', 'Benim Gözüm Sende', 'Sevenler Mesut Olmaz', 'Unutursun Diye', 'Kahverengi Gözlerin' gibi birçok imza şarkısı bulunan Muazzez Ersoy, yoğun konser temposunu hiç bırakmayanlardan oldu. 

67 yaşındaki şarkıcı, zaman zaman sahne kombinleri ve açıklamalarıyla gündeme otursa da hep kariyeriyle öne çıkan isimle arasındaydı. Geçtiğimiz saatlerde paylaştığı son pozlar ise büyük değişiminin konuşulmasına sebep oldu.

Muazzez Ersoy, Instagram hesabından bir dizi yeni poz paylaştı.

Paylaşımına ise, 'İnat ettim yaşlanmayacağım, buruşmayacağım' notunu düştü. 

Alaturka havasından tamamen sıyrılan Muazzez Ersoy'un tarzındaki değişiklik ayrı, yüzündeki belirgin yeni dokunuşlar ayrı dikkat çekti. 

Şöyle bir eski haliyle şimdiki hali yan yana karşılaştırıldığında, Muazzez Ersoy en azından hafif bir burun estetiği/rinoplasti dokunuşu, dudak dolgusu, elmacık dolgusu, çene hattı dolgusu ve tüm yüz botoks yaptırmış gibi gözüküyor.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
