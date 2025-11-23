"İnat Ettim Yaşlanmayacağım" Diyen Muazzez Ersoy'un Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

'Sevemedim Kara Gözlüm', 'Benim Gözüm Sende', 'Sevenler Mesut Olmaz', 'Unutursun Diye', 'Kahverengi Gözlerin' gibi birçok imza şarkısı bulunan Muazzez Ersoy, yoğun konser temposunu hiç bırakmayanlardan oldu.

67 yaşındaki şarkıcı, zaman zaman sahne kombinleri ve açıklamalarıyla gündeme otursa da hep kariyeriyle öne çıkan isimle arasındaydı. Geçtiğimiz saatlerde paylaştığı son pozlar ise büyük değişiminin konuşulmasına sebep oldu.