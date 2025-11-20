Karın Gerdirme Ameliyatı Olduğu İddia Edilmişti: Meryem Uzerli'den Cevap Geldi!

Bir anda 'tükenmişlik sendromu' yaşadığını söyleyip diziyi de çok sevdiğini söylediği ülkemizi de terk eden Meryem Uzerli, hayatına Almanya'da biri Can Ateş'ten olan iki kızıyla devam etti.

Zaman zaman birtakım projelerde yer alan, ülkemizdeki ve dünyadaki davetlerde boy gösteren Meryem Uzerli, daima tüm gözleri üzerine toplayan Hürrem sultan olarak kaldı.

Yıllar içerisindeki değişimi ise en çok konuşulan konulardan biri oldu. Yüzüne birden çok estetik müdahalede bulunan Meryem Uzerli'nin şişen yüzü ve uzayan çenesi dillere fena düşmesine sebep olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda ise Müge Dağıstanlı tarafından Meryem Uzerli'nin tüm estetik müdahalelerin üzerine bir de karın gerdirme ameliyatı olduğu ve bu ameliyatı yaptırmak için de İstanbul'a geldiği iddia edilmişti.