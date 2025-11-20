onedio
Karın Gerdirme Ameliyatı Olduğu İddia Edilmişti: Meryem Uzerli'den Cevap Geldi!

Lila Ceylan
20.11.2025 - 14:48

Geçtiğimiz haftalarda yaptırdığı tüm estetik işlemlerin üstüne bir de karın gerdirme ameliyatı olduğu iddia edilen Meryem Uzerli, dedikodulara cevap verdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza Hürrem Sultan olarak giren ve girdiği ilk andan itibaren samimi halleri ve cana yakınlılığıyla dikkat çeken Meryem Uzerli'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!

Bir anda 'tükenmişlik sendromu' yaşadığını söyleyip diziyi de çok sevdiğini söylediği ülkemizi de terk eden Meryem Uzerli, hayatına Almanya'da biri Can Ateş'ten olan iki kızıyla devam etti. 

Zaman zaman birtakım projelerde yer alan, ülkemizdeki ve dünyadaki davetlerde boy gösteren Meryem Uzerli, daima tüm gözleri üzerine toplayan Hürrem sultan olarak kaldı. 

Yıllar içerisindeki değişimi ise en çok konuşulan konulardan biri oldu. Yüzüne birden çok estetik müdahalede bulunan Meryem Uzerli'nin şişen yüzü ve uzayan çenesi dillere fena düşmesine sebep olmuştu. 

Geçtiğimiz haftalarda ise Müge Dağıstanlı tarafından Meryem Uzerli'nin tüm estetik müdahalelerin üzerine bir de karın gerdirme ameliyatı olduğu ve bu ameliyatı yaptırmak için de İstanbul'a geldiği iddia edilmişti.

Meryem Uzerli karın gerdirme ameliyatı olduğu iddiasına cevap verdi.

