Miss Universe Temsilcisi Ceren Arslan'ın Profesyonel Ekip Desteği Olmadan Yarıştığı İddiası Tepkiye Sebep Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.11.2025 - 14:05

Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil eden Ceren Arslan'ın profesyonel bir ekip desteği almadan yarıştığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bu sene Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil eden Ceren Arslan, son birkaç gündür sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

21 Aralık'ta, yani yarın gerçekleşecek olan final gecesinde iyi bir sıralamaya girmek ve ülkemizi layığıyla temsil etmek için elinden geleni yapan Ceren Arslan, asaleti, güzelliği ve dimdik duruşuyla ilk günden Türkiye'nin gönlünde taht kurmayı başardı. 

En son destek rica eden ve kendisini süreç boyunca takip eden herkesten Miss Universe uygulaması üzerinden oy vermesini isteyen Ceren Arslan, sahnede Türk bayrağını istediği fakat izin verilmediği anlarla gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce Ceren Arslan'ın Miss Universe'te herhangi bir profesyonel destek ekibi olmadan yarıştığı iddiası ortaya atılmıştı.

Fakat sosyal medyada da yayılan iddia, kullanıcıların büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına ve tepki göstermesine sebep oldu. Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!

