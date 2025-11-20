Miss Universe Temsilcisi Ceren Arslan'ın Profesyonel Ekip Desteği Olmadan Yarıştığı İddiası Tepkiye Sebep Oldu
Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil eden Ceren Arslan'ın profesyonel bir ekip desteği almadan yarıştığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bu sene Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil eden Ceren Arslan, son birkaç gündür sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce Ceren Arslan'ın Miss Universe'te herhangi bir profesyonel destek ekibi olmadan yarıştığı iddiası ortaya atılmıştı.
Fakat sosyal medyada da yayılan iddia, kullanıcıların büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına ve tepki göstermesine sebep oldu. Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
