Miss Universe Temsilcisi Ceren Arslan'ın Profesyonel Ekip Desteği Olmadan Yarıştığı İddiası Tepkiye Sebep Oldu

21 Aralık'ta, yani yarın gerçekleşecek olan final gecesinde iyi bir sıralamaya girmek ve ülkemizi layığıyla temsil etmek için elinden geleni yapan Ceren Arslan, asaleti, güzelliği ve dimdik duruşuyla ilk günden Türkiye'nin gönlünde taht kurmayı başardı.

En son destek rica eden ve kendisini süreç boyunca takip eden herkesten Miss Universe uygulaması üzerinden oy vermesini isteyen Ceren Arslan, sahnede Türk bayrağını istediği fakat izin verilmediği anlarla gündeme oturmuştu.