Kansere Yakalanmıştı: Saçlarını Kaybeden Semiramis Pekkan, Yaptırdığı Perukları Denedi

Bir dönem tıpkı ablası gibi şarkıcılık yapan Semiramis Pekkan, kariyerinden vazgeçip daha gözlerden uzak, bol gezdiği ve bol seyahat ettiği bir hayat yaşamayı tercih etmişti.

Geçtiğimiz senelerde açtığı YouTube kanalında paylaştığı videolarla kısa sürede milyonların hayranlığını kazanan Semiramis Pekkan, İstanbul hanımefendisi halleri ve diksiyonuyla ayrı, Ajda Pekkan'a benzer yıllara meydan okuyan görünümüyle ayrı gündeme oturmuştu.

Bir süre önce yere düşmesi üzerine hastaneye giden Semiramis Pekkan, yapılan kontrollerde sol akciğerinde kötü huylu bir kitle tespit edildiğini, kansere yakalandığını açıklamıştı.

Kitle vücudundan alındıktan sonra koruma tedavisi almaya başlayan Semiramis Pekkan, 'Fenalık şeyler olmuyor, olmayacak. Çünkü ben bir kere karar verdim. Durum bu… Kötü bir şey olmuyor. Bir koruma tedavisi alıyorum ama sonuçta insanın içine zehir veriyorlar. O zehir başka talihsizliklere yol açabilir diye endişe ediyorlar.' açıklamasında bulunmuş, saçları döküldüğünden peruk kullanmaya başladığını söylemişti.