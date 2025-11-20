onedio
Kansere Yakalanmıştı: Saçlarını Kaybeden Semiramis Pekkan, Yaptırdığı Perukları Denedi

Kansere Yakalanmıştı: Saçlarını Kaybeden Semiramis Pekkan, Yaptırdığı Perukları Denedi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.11.2025 - 15:58

Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan'a geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi koyulmuştu. Sol akciğerindeki köyü huylu kitleyi aldıran ve ardından koruma tedavisine başlayan Pekkan'ın saçlarının döküldüğünü öğrenmiştik. 

Semiramis Pekkan, saçları döküldükten sonra yaptırdığı perukları tek tek denedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan'a mutlaka denç gelmişsinizdir.

Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan'a mutlaka denk gelmişsinizdir.

Bir dönem tıpkı ablası gibi şarkıcılık yapan Semiramis Pekkan, kariyerinden vazgeçip daha gözlerden uzak, bol gezdiği ve bol seyahat ettiği bir hayat yaşamayı tercih etmişti. 

Geçtiğimiz senelerde açtığı YouTube kanalında paylaştığı videolarla kısa sürede milyonların hayranlığını kazanan Semiramis Pekkan, İstanbul hanımefendisi halleri ve diksiyonuyla ayrı, Ajda Pekkan'a benzer yıllara meydan okuyan görünümüyle ayrı gündeme oturmuştu. 

Bir süre önce yere düşmesi üzerine hastaneye giden Semiramis Pekkan, yapılan kontrollerde sol akciğerinde kötü huylu bir kitle tespit edildiğini, kansere yakalandığını açıklamıştı. 

Kitle vücudundan alındıktan sonra koruma tedavisi almaya başlayan Semiramis Pekkan, 'Fenalık şeyler olmuyor, olmayacak. Çünkü ben bir kere karar verdim. Durum bu… Kötü bir şey olmuyor. Bir koruma tedavisi alıyorum ama sonuçta insanın içine zehir veriyorlar. O zehir başka talihsizliklere yol açabilir diye endişe ediyorlar.' açıklamasında bulunmuş, saçları döküldüğünden peruk kullanmaya başladığını söylemişti.

Semiramis Pekkan, saçları döküldükten sonra yaptırdığı perukları tek tek denediği bir video paylaştı.

