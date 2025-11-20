onedio
Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman, Asena Ekinci'nin Evrim Akın Hakkındaki İddialarını Doğruladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
20.11.2025 - 15:33

Bez Bebek'le tanıdığımız Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki iddiaları olay olmuştu. İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre, Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman, olaylara şahit olduğunu söyledi.

Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu, kısa bir süre önce yeni bir projeyle ekranlara dönen Asena Keskinci'nin dün gece TikTok'ta paylaştığı Evrim Akın iddiaları ortalığı fena karıştırdı.

Bir dönemin efsane çocuk dizilerinden biri olan Bez Bebek'te çocukların vefat eden annesinin yerine geçen sihirli bez bebeği Nana'yı canlandıran Evrim Akın'ın Asena Keskinci küçük bir çocukken sette kendisine şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 

Asena Keskinci, ayrıca Evrim Akın'ın babası ve annesinin boşanma sebebi olduğunu, babası Güray Keskinci ile Evrim Akın şu anda beraber olduğu ve birlikte yaşadığını da iddia etmişti. Asena Keskinci'nin videoları kısa sürede tüm sosyal medyayı etkisi altına aldı.

Evrim Akın'dan henüz konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi fakat gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Bez Bebek'teki diğer çocuk oyuncu Ege Tanman'a ulaştı.

Bez Bebek'te küçük Emre karakterine hayat veren Ege Tanman, Haskoloğlu'nun ilettiğine göre Asena ile Evrim Akın arasında sürekli sorun yaşandığını, Asena'nın bu yüzden ağladığına şahit olduğunu belirtti. 

'Benim şahsi sorunum hiçbir zaman olmadı. Gidip Evrim Abla’nın evinde kalmışlığım bile vardır. Olaylar aynı değil çünkü benim babamla aralarında bir şey yoktu.' açıklamasında bulundu.

Ege Tanman, Haskoloğlu'nun tweet'ini Instagram hikayesinde paylaştı.

