Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman, Asena Ekinci'nin Evrim Akın Hakkındaki İddialarını Doğruladı!
Bez Bebek'le tanıdığımız Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki iddiaları olay olmuştu. İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre, Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman, olaylara şahit olduğunu söyledi.
Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu, kısa bir süre önce yeni bir projeyle ekranlara dönen Asena Keskinci'nin dün gece TikTok'ta paylaştığı Evrim Akın iddiaları ortalığı fena karıştırdı.
Evrim Akın'dan henüz konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi fakat gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Bez Bebek'teki diğer çocuk oyuncu Ege Tanman'a ulaştı.
Ege Tanman, Haskoloğlu'nun tweet'ini Instagram hikayesinde paylaştı.
