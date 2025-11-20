Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman, Asena Ekinci'nin Evrim Akın Hakkındaki İddialarını Doğruladı!

Bir dönemin efsane çocuk dizilerinden biri olan Bez Bebek'te çocukların vefat eden annesinin yerine geçen sihirli bez bebeği Nana'yı canlandıran Evrim Akın'ın Asena Keskinci küçük bir çocukken sette kendisine şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Asena Keskinci, ayrıca Evrim Akın'ın babası ve annesinin boşanma sebebi olduğunu, babası Güray Keskinci ile Evrim Akın şu anda beraber olduğu ve birlikte yaşadığını da iddia etmişti. Asena Keskinci'nin videoları kısa sürede tüm sosyal medyayı etkisi altına aldı.