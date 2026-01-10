Banyodaki Kireç Lekelerini Anında Çıkaran 2 Basit Temizlik Hilesi

Beyaz sirke, mineral birikimlerini parçalama konusunda oldukça etkili. Eşit miktarda beyaz sirke ve su sprey şişesinde karıştırılıyor. Karışım, kireç izi bulunan duş camı, musluk ya da fayans yüzeyine bolca sıkılıyor. Asidik yapı, sertleşmiş tortuların gevşemesine yardımcı oluyor.

Yüzey yaklaşık 15 ila 30 dakika aralığında bekletiliyor. Ardından aşındırıcı olmayan sünger ya da yumuşak bez yardımıyla ovalama işlemi yapılıyor. Durulama sonrasında temiz havlu ile kurulama yapılması, mat görüntünün önüne geçiyor ve parlaklık sağlıyor.