İkinci Mert Yazıcıoğlu Vakası mı? Afra Saraçoğlu Hakkındaki Yeni Aşk İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Ayrılığa yakın zamanlarda Yalı Çapkını'na başlayan Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'le yakınlığı dikkat çekmişti. Olaylar ise Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde patlamıştı.

Çok yakın arkadaş olduğu bilinen üçlünün sosyal medyada yayılan bir videosu günlerce konuşulmuştu. Pastayı üflerken Mert Yazıcıoğlu'nun değil, Mert Ramazan Demir'in eline uzanan Afra Saraçoğlu tepki çekerken, gece sonunda Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka ile Mert Ramazan Demir arasında bu ekstra 'samimiyet' hakkında bir tartışma yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Mert Yazıcıoğlu defterini kapatan Afra Saraçoğlu, uzun bir süre boyunca Mert Ramazan Demir'le bir aşk yaşadığını kabul etmedi. Takvimler yaz sıcağını gösterdiğindeyse denizin ortasında öpüşürken yakalanmışlardı. Yaklaşık 2 sene deli dolu devam eden aşk, birkaç ay önce bir anda sona erdi. İlişkileri boyunca medyaya konuşmamayı ve gözden uzak yaşamayı tercih eden Saraçoğlu ve Demir her zamanki gibi aşkı geçiştirdikleri gibi ayrılığı da geçiştirdiler.