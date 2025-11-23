onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İkinci Mert Yazıcıoğlu Vakası mı? Afra Saraçoğlu Hakkındaki Yeni Aşk İddiası Ortalığı Karıştırdı!

İkinci Mert Yazıcıoğlu Vakası mı? Afra Saraçoğlu Hakkındaki Yeni Aşk İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.11.2025 - 19:47

Mert Ramazan Demir'le olaylı başlayan aşkını olaylı bir şekilde çat diye bitirdiği söylenen Afra Saraçoğlu'nun adı yeni bir aşk iddiasına karıştı. Yaşananların doğru olma ihtimali, akıllara Mert Yazıcıoğlu vakasını getirdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birkaç yıl önce Mert Yazıcıoğlu ile oldukça uzun soluklu bir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu'nun ayrılığı epey olay olmuştu hatırlarsanız.

Birkaç yıl önce Mert Yazıcıoğlu ile oldukça uzun soluklu bir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu'nun ayrılığı epey olay olmuştu hatırlarsanız.

Ayrılığa yakın zamanlarda Yalı Çapkını'na başlayan Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'le yakınlığı dikkat çekmişti. Olaylar ise Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde patlamıştı. 

Çok yakın arkadaş olduğu bilinen üçlünün sosyal medyada yayılan bir videosu günlerce konuşulmuştu. Pastayı üflerken Mert Yazıcıoğlu'nun değil, Mert Ramazan Demir'in eline uzanan Afra Saraçoğlu tepki çekerken, gece sonunda Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka ile Mert Ramazan Demir arasında bu ekstra 'samimiyet' hakkında bir tartışma yaşandığı ortaya çıkmıştı. 

Mert Yazıcıoğlu defterini kapatan Afra Saraçoğlu, uzun bir süre boyunca Mert Ramazan Demir'le bir aşk yaşadığını kabul etmedi. Takvimler yaz sıcağını gösterdiğindeyse denizin ortasında öpüşürken yakalanmışlardı. Yaklaşık 2 sene deli dolu devam eden aşk, birkaç ay önce bir anda sona erdi. İlişkileri boyunca medyaya konuşmamayı ve gözden uzak yaşamayı tercih eden Saraçoğlu ve Demir her zamanki gibi aşkı geçiştirdikleri gibi ayrılığı da geçiştirdiler.

Herkesin kendi yoluna gittiğini bildiğimiz şu günlerde bir detay dikkat çekti.

Herkesin kendi yoluna gittiğini bildiğimiz şu günlerde bir detay dikkat çekti.

@takiprazzi hesabının paylaştığı üzere Afra Saraçoğlu'ndan Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap'a bir anda takip geldi. 

Afra Saraçoğlu'nu geri takibe alan Rahimcan Kapkap'la ilgili ince detay ise Mert Ramazan Demir'le bağlantısı oldu.

Mert Ramazan Demir ve Rahimcan Kapkap "Metruk Adam" filminde beraber rol almıştı.

Mert Ramazan Demir ve Rahimcan Kapkap "Metruk Adam" filminde beraber rol almıştı.

Gayet yakın bir dostluk kurdukları bilinen ikilinin arasının halen çok iyi olduğu söyleniyordu. 

Afra Saraçoğlu'yla takipleşmesinin ardından Rahimcan Kapkap'ın Mert Ramazan Demir'le olan fotoğrafını da sosyal medya hesabından kaldırdığı iddia edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın