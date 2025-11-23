İkinci Mert Yazıcıoğlu Vakası mı? Afra Saraçoğlu Hakkındaki Yeni Aşk İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Mert Ramazan Demir'le olaylı başlayan aşkını olaylı bir şekilde çat diye bitirdiği söylenen Afra Saraçoğlu'nun adı yeni bir aşk iddiasına karıştı. Yaşananların doğru olma ihtimali, akıllara Mert Yazıcıoğlu vakasını getirdi!
Birkaç yıl önce Mert Yazıcıoğlu ile oldukça uzun soluklu bir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu'nun ayrılığı epey olay olmuştu hatırlarsanız.
Herkesin kendi yoluna gittiğini bildiğimiz şu günlerde bir detay dikkat çekti.
Mert Ramazan Demir ve Rahimcan Kapkap "Metruk Adam" filminde beraber rol almıştı.
