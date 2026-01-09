Hangi Şarkıcıyla Asansörde Mahsur Kalsan Sıkılmazsın?
Asansörde kalmak çoğu insan için kabus gibi görünebilir; dar alan, havasızlık ve belirsiz bir bekleyiş... Ama dur, ya yanındaki kişi doğru kişiyse? Klostrofobiye meydan okuyup kahkahalara boğulacağın o yol arkadaşını bulmaya hazır mısın?
Testi çöz, asansör partnerini öğren!
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Asansör "tak" diye durdu ve ışıklar gitti. İlk tepkin ne olur?
3. Peki, ıssız bir adaya düştün diyelim, yapacağın ilk şey ne olur?
4. Küçük bir alanda kalınca sakinliğini koruyabilir misin?
5. Beklerken zaman geçsin diye ne yaparsın?
6. Söyle bakalım, karanlıktan korkar mısın?
7. Hayattaki en büyük korkun nedir?
8. Son olarak, asansörün kapısı açıldı. Partnerine ne dersin?
Tarkan!
Serdar Ortaç!
Hadise!
Yıldız Tilbe!
