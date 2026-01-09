onedio
Hangi Şarkıcıyla Asansörde Mahsur Kalsan Sıkılmazsın?

09.01.2026 - 22:01

Asansörde kalmak çoğu insan için kabus gibi görünebilir; dar alan, havasızlık ve belirsiz bir bekleyiş... Ama dur, ya yanındaki kişi doğru kişiyse? Klostrofobiye meydan okuyup kahkahalara boğulacağın o yol arkadaşını bulmaya hazır mısın? 

Testi çöz, asansör partnerini öğren!

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Asansör "tak" diye durdu ve ışıklar gitti. İlk tepkin ne olur?

3. Peki, ıssız bir adaya düştün diyelim, yapacağın ilk şey ne olur?

4. Küçük bir alanda kalınca sakinliğini koruyabilir misin?

5. Beklerken zaman geçsin diye ne yaparsın?

6. Söyle bakalım, karanlıktan korkar mısın?

7. Hayattaki en büyük korkun nedir?

8. Son olarak, asansörün kapısı açıldı. Partnerine ne dersin?

Tarkan!

Asansör bozuldu diye üzülme, çünkü yanında Mega Star var! Senin ruh eşin kesinlikle Tarkan; o doğal karizması ve sakinliğiyle seni anında yatıştırır. Panik yapmak yerine birlikte 'Kuzu Kuzu' dansı yaparak stres atarsınız ve ortamın havası bir anda değişir. Hem derin ve anlamlı sohbetler edersiniz hem de o eşsiz sesiyle sana mini bir konser verir. Asansörün kapısı açıldığında 'Keşke biraz daha kalsaydık' diyeceğin, kalitenin ve nezaketin konuştuğu bir ortam olur.

Serdar Ortaç!

Senin asansör maceran tam bir reality show'a döner, çünkü partnerin Serdar Ortaç! Asla sıkılmazsın çünkü Serdar hemen eski sevgililerinden, borçlarından veya hayatın sillesinden bahsetmeye başlar. 'Binlerce dansöz var' diyerek o daracık alanda karşılıklı göbek atmaya başlarsanız hiç şaşırma. Onun o bitmek bilmeyen enerjisi, samimiyeti ve hafif kaotik hüznü, klostrofobini sana tamamen unutturur. Hem gülersin hem de hayat dersi niteliğinde tavsiyeler alırsın.

Hadise!

Asansörde mahsur kalsan bile auran parlar, çünkü yanında Hadise var! Enerjiniz o kadar yüksek ve uyumlu olur ki, o daracık alan bir anda Eurovision sahnesine dönüşür. Birlikte en son moda trendlerini konuşur, dedikodu yapar ve birbirinize muazzam bir özgüven aşılarsınız. Hadise'nin o güçlü duruşu ve 'Prenses' tavrı, senin panik yapmana asla izin vermez, aksine seni motive eder. Hatta o kadar eğlenirsiniz ki kurtarma ekipleri geldiğinde sizi mükemmel ışığı bulmuş selfie çekerken bulabilirler.

Yıldız Tilbe!

Senin asansör yolculuğun sıradan bir bekleyiş değil, adeta spiritüel ve delidolu bir aydınlanma seansı olurdu çünkü yanındaki kişi Yıldız Tilbe! Bir an kahkahalarla gülerken, bir dakika sonra hayatın anlamı ve aşkın ızdırabı üzerine derin bir felsefe yaparken bulursun kendini. Onun o kendine has dansları ve tahmin edilemez halleriyle zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın bile. Sana aşk acısının kimyasını anlatır, arada bir de damardan şarkılar patlatır ki tüylerin diken diken olur. Asansörden çıktığında 'Ben ne yaşadım az önce?' dersin ama yüzünde kocaman bir gülümseme kalır.

