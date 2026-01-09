Hangi Şarkıcıyla Asansörde Mahsur Kalsan Sıkılmazsın?

Senin asansör yolculuğun sıradan bir bekleyiş değil, adeta spiritüel ve delidolu bir aydınlanma seansı olurdu çünkü yanındaki kişi Yıldız Tilbe! Bir an kahkahalarla gülerken, bir dakika sonra hayatın anlamı ve aşkın ızdırabı üzerine derin bir felsefe yaparken bulursun kendini. Onun o kendine has dansları ve tahmin edilemez halleriyle zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın bile. Sana aşk acısının kimyasını anlatır, arada bir de damardan şarkılar patlatır ki tüylerin diken diken olur. Asansörden çıktığında 'Ben ne yaşadım az önce?' dersin ama yüzünde kocaman bir gülümseme kalır.