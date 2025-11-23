onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Ay Önce Kızları Sora'yı Kucağına Alan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın Boşanacağı İddia Edildi!

Bir Ay Önce Kızları Sora'yı Kucağına Alan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın Boşanacağı İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.11.2025 - 22:35

Sora ismini verdikleri kızlarını yalnızca 1 ay önce kucağına alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar'ın  EnMagazin'in özel haberine göre boşanmaya karar verdiği iddia edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun geçtiğimiz sene Ural Kaspar'la yaptığı evlilik sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun geçtiğimiz sene Ural Kaspar'la yaptığı evlilik sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

1 yılı biraz aşkın bir süre önce evlenen ikilinin adı evlilikten 1 yıl önce beraber anılmaya başlamış ve bu 1 yıllık süreçte birden çok kez ayrılmalarıyla gündeme gelmişlerdi. 

'Toksik' olarak adlandırılan aşkları biteli üç ay olmuştu ki yeniden barışan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar aniden evlilik kararı aldı. 

Evlilikten altı ay sonra da bebek haberini almıştık. Sora adını verdikleri kızları geçtiğimiz ay, 15 Ekim'de dünyaya gelmişti.

Hem hamileyken hem de kızı doğduktan bir hafta sonra talihsiz kazalar geçiren İrem Helvacıoğlu, yürekleri ağızlara getirmişti.

Hem hamileyken hem de kızı doğduktan bir hafta sonra talihsiz kazalar geçiren İrem Helvacıoğlu, yürekleri ağızlara getirmişti.

Kazalardan çok şükür ki sağlıkla çıkan İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, genel tavırları başından beri sosyal medyada tartışılan bir detay olmuştu. Kimileri tarafından 'kasıntı' bulunan Ural Kaspar'ın İrem Helvacıoğlu'nun yanında çok daha içe kapanık ve ciddi olması zaman zaman tepki çekmişti.

Yaşanan kazalardan sonra da uzak tavırlarıyla dikkat çekmişti.

EnMagazin'in haberine göre, geçtiğimiz saatlerde İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinden şoke eden bir haber geldi.

EnMagazin'in haberine göre, geçtiğimiz saatlerde İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinden şoke eden bir haber geldi.

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiği iddia edildi. 

Henüz ne İrem Helvacıoğlu ne de Ural Kaspar'dan konuya dair bir açıklama gelmedi. Fakat kızları Sora'yı henüz bir ay önce kucağına alan çiftten gelen ani boşanma haberi sosyal medya kullanıcılarını epey şaşırttı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın