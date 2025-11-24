Geçmişten Bir Video Daha Gündem Oldu: Evrim Akın'ın Asena Keskinci'ye Fazla İğneleyeci Sözleri Dikkat Çekti!
Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci'nin dizide Nana karakterine hayat veren Evrim Akın'la ilgili iddiaları gündemin göbeğine oturdu.
Evrim Akın'la çalışan birçok oyuncu ve yönetmen Asena Keskinci'yi desteklerken, Asena ve Evrim'in birlikte olduğu geçmiş videolar hortlamaya devam ediyor...
Buyurun, Evrim Akın'ın Asena Keskinci'ye iğneleyici sözlerinin dikkat çektiği o videoyu beraber inceleyelim.
Bu haftaya damgasını vuran olay Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki iddiaları oldu.
Sosyal medyayı etkisi altına alan olay, kullanıcıların geçmişi deşmesine vesile oldu.
Beraber bir yarışmaya katılan ikilinin arasındaki gerilim yine hissediliyordu.
