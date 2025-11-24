Geçmişten Bir Video Daha Gündem Oldu: Evrim Akın'ın Asena Keskinci'ye Fazla İğneleyeci Sözleri Dikkat Çekti!

Bunca yıl sonra TikTok'ta paylaştığı videolarla isim vermese de herkesin bahsettiği kişinin kim olduğunu anlayacağı detaylarla Evrim Akın'ı işaret eden Asena Keskinci, Evrim Akın'ın sette kendisine şiddet uyguladığını, anne ve babasının boşanma sebebi olduğunu ve halen de babasıyla beraber olduğunu iddia etmişti.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Evrim Akın, Asena Keskinci'nin babasıyla 3 yıldır beraber olduğunu vurgularken, iddiaların da tamamen asılsız ve yalan olduğunu beyan ettiği bir açıklama bulundu.

Bununla beraber, Evrim Akın'la çalışan birçok oyuncu ve yönetmen Asena Keskinci'ye destek verdi. Bez Bebek'in diğer çocuk oyuncusu Ege Atman da, Bez Bebek'in yöneticisi de, makyaj sanatçısı da Evrim Akın'ın 'sinsiliğine' vurgu yaptı, setteki şiddet olaylarına şahitlik ettiklerini dile getirdiler...