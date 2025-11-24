onedio
Haberler
Magazin
Geçmişten Bir Video Daha Gündem Oldu: Evrim Akın'ın Asena Keskinci'ye Fazla İğneleyeci Sözleri Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.11.2025 - 10:07

Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci'nin dizide Nana karakterine hayat veren Evrim Akın'la ilgili iddiaları gündemin göbeğine oturdu. 

Evrim Akın'la çalışan birçok oyuncu ve yönetmen Asena Keskinci'yi desteklerken, Asena ve Evrim'in birlikte olduğu geçmiş videolar hortlamaya devam ediyor... 

Buyurun, Evrim Akın'ın Asena Keskinci'ye iğneleyici sözlerinin dikkat çektiği o videoyu beraber inceleyelim.

Bu haftaya damgasını vuran olay Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki iddiaları oldu.

Bunca yıl sonra TikTok'ta paylaştığı videolarla isim vermese de herkesin bahsettiği kişinin kim olduğunu anlayacağı detaylarla Evrim Akın'ı işaret eden Asena Keskinci, Evrim Akın'ın sette kendisine şiddet uyguladığını, anne ve babasının boşanma sebebi olduğunu ve halen de babasıyla beraber olduğunu iddia etmişti. 

Sosyal medyada kısa sürede yayılan olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Evrim Akın, Asena Keskinci'nin babasıyla 3 yıldır beraber olduğunu vurgularken, iddiaların da tamamen asılsız ve yalan olduğunu beyan ettiği bir açıklama bulundu. 

Bununla beraber, Evrim Akın'la çalışan birçok oyuncu ve yönetmen Asena Keskinci'ye destek verdi. Bez Bebek'in diğer çocuk oyuncusu Ege Atman da, Bez Bebek'in yöneticisi de, makyaj sanatçısı da Evrim Akın'ın 'sinsiliğine' vurgu yaptı, setteki şiddet olaylarına şahitlik ettiklerini dile getirdiler...

Sosyal medyayı etkisi altına alan olay, kullanıcıların geçmişi deşmesine vesile oldu.

Son birkaç yıl öncesine dek Evrim Akın'la birçok programa beraber konuk olan, başka yapımlarda da beraber çalışmaya devam eden Asena Keskinci dikkat çekerken, geçmişten hortlayan videolar Asena Keskinci'nin başından bu yana Evrim Akın'dan rahatsız olduğunu düşündürttü. 

Bugüne dek birçok farklı video gündem oldu, her birinde de Asena'nın bakışları ve Evrim Akın'ın tavrı tartışılmıştı. Bu rahatsız edici videolara bir yenisi eklendi.

Beraber bir yarışmaya katılan ikilinin arasındaki gerilim yine hissediliyordu.

