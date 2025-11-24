Şaşkınız: Yıllardır Aşklarını Saklayan Kerem Bürsin'den Yeni Sevgilisi Selin Yağcıoğlu'na İlan-ı Aşk!
Yıllar önce yaşadığı Serenay ve Hande aşklarının ardından ilişkilerini hep gözden uzak tutmayı tercih eden, sosyal medyaya da yansıtmayan Kerem Bürsin şaşırtmaya devam ediyor!
Bürsin, Instagram'da like ve bir sade kalpli yorumun ardından bu sefer de Selin Yağcıoğlu'nun doğum gününde ilan-ı aşk etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Yaklaşık 1 ay önce magazin gündemine bomba gibi bir aşk dedikodusu düştü.
Like ve sade aşk yorumunun ardından Kerem Bürsin'den bu sefer ilan-ı aşk geldi.
