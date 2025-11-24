onedio
Şaşkınız: Yıllardır Aşklarını Saklayan Kerem Bürsin'den Yeni Sevgilisi Selin Yağcıoğlu'na İlan-ı Aşk!

Lila Ceylan
24.11.2025 - 09:15

Yıllar önce yaşadığı Serenay ve Hande aşklarının ardından ilişkilerini hep gözden uzak tutmayı tercih eden, sosyal medyaya da yansıtmayan Kerem Bürsin şaşırtmaya devam ediyor!

Bürsin, Instagram'da like ve bir sade kalpli yorumun ardından bu sefer de Selin Yağcıoğlu'nun doğum gününde ilan-ı aşk etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Yaklaşık 1 ay önce magazin gündemine bomba gibi bir aşk dedikodusu düştü.

Melisa Sabancı Tapan'la birlikteliğini yeni bitiren Kerem Bürsin ve aynı şekilde Allan Hakko'dan yeni ayrılan Selin Yağcıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. 

Kerem'den de Selin'den de bir yalanlama gelmeyince iddiaların doğru olabileceğini düşünmüştük ki ikili, aşık halleriyle sosyal medya kullanıcıları tarafından görüntülendi. 

Bugüne dek tüm aşklarını gözlerden uzak, kendi halinde yaşayan Kerem Bürsin, Selin Yağcıoğlu'na bıraktığı like ve yaptığı kalpli yorumla kendisini yakından takip edenleri şaşırtmıştı. 

Dün de Yasemin Özilhan, yeni durumuyla Ergene'nin Bürsin'in yeni aşkını görmezden geldiği haberleri patlak vermişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Like ve sade aşk yorumunun ardından Kerem Bürsin'den bu sefer ilan-ı aşk geldi.

En son ne zaman bir sevgilisinin sosyal medyasına ayan beyan yorum bıraktığını hatırlamıyoruz bile!

Kerem Bürsin'in çok aşık olduğu, abayı da fena yaktığı söylentileri resmen doğru çıktı. Bürsin, Yağcıoğlu'nun doğum gününde beraber poz paylaşmadı ama Selin'in gönderisinin altına romantik mi romantik bir yorum bıraktı. Selin'den de cevap gecikmedi!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
