Yalnızca Özel Günlerde Sosyal Medyada Beliren Çağatay Ulusoy Öğretmenleri Unutmadı!
Yalnızca özel günlerde sosyal medyada beliren ve paylaşım yapan 'Eşref Tek' Çağatay Ulusoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de pas geçmedi!
Öğretmenler Günü şerefine aramıza katılan Çağatay Ulusoy'un samimiyeti ayrı sosyal medya kullanımı ayrı gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senelerdir yakışıklılığı ve karizmasıyla konuşulan Çağatay Ulusoy, son zamanlarda pik yapmış durumda biliyorsunuz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Malumunuz, Çağatay Ulusoy sosyal medyayı inanılmaz az ve öz kullananlardan!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın