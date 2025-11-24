onedio
Yalnızca Özel Günlerde Sosyal Medyada Beliren Çağatay Ulusoy Öğretmenleri Unutmadı!

Lila Ceylan
24.11.2025 - 13:27

Yalnızca özel günlerde sosyal medyada beliren ve paylaşım yapan 'Eşref Tek' Çağatay Ulusoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de pas geçmedi! 

Öğretmenler Günü şerefine aramıza katılan Çağatay Ulusoy'un samimiyeti ayrı sosyal medya kullanımı ayrı gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Senelerdir yakışıklılığı ve karizmasıyla konuşulan Çağatay Ulusoy, son zamanlarda pik yapmış durumda biliyorsunuz!

İki sezondur Kanal D'de fırtınalar estiren Eşref Rüya dizisinin Eşref Tek'i olarak izlediğimiz Çağatay Ulusoy, tıpkı Medcezir Yaman zamanlarında olduğu gibi milyonların kalbini fethetti. 

Hayran kitlesi o kadar arşa çıktı ki hemen hemen her gün Çağatay Ulusoy'un nam-ı diğer Eşref Tek'in yerlere göklere sığdırılamadığı paylaşımlar görmeye alıştık!

Birkaç aydır Aslıhan Malbora'yla yaşadığı aşkla gündemimizde olan Çağatay Ulusoy, sosyal medyasında sevgilisine de yer verince hepimiz şaşıp kalmıştık.

Malumunuz, Çağatay Ulusoy sosyal medyayı inanılmaz az ve öz kullananlardan!

Genelde özel hayatına dair tek kare bir şey paylaşmamayı tercih eden Çağatay Ulusoy, X hesabını da yalnızca özel günlerde uğranacak bir yer olarak görüyor. 

Yalnızca özel günlerde bir anda sosyal medyada beliren Çağatay Ulusoy, bu sefer de Öğretmenler Günü şerefine aramıza katıldı. Çağatay Ulusoy'un Öğretmenler Günü paylaşımını görenler öğretmenler kalpten gidecek kadar keyiflenirken, Ulusoy'un sosyal medya kullanımı da yine ve yeniden takdir topladı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

