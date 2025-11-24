Yalnızca Özel Günlerde Sosyal Medyada Beliren Çağatay Ulusoy Öğretmenleri Unutmadı!

Genelde özel hayatına dair tek kare bir şey paylaşmamayı tercih eden Çağatay Ulusoy, X hesabını da yalnızca özel günlerde uğranacak bir yer olarak görüyor.

Yalnızca özel günlerde bir anda sosyal medyada beliren Çağatay Ulusoy, bu sefer de Öğretmenler Günü şerefine aramıza katıldı. Çağatay Ulusoy'un Öğretmenler Günü paylaşımını görenler öğretmenler kalpten gidecek kadar keyiflenirken, Ulusoy'un sosyal medya kullanımı da yine ve yeniden takdir topladı.